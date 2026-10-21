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Daniel Osvaldo festejó la clasificación de Boca a la final desde la clínica donde está internado

El exfutbolista siguió por televisión el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná y compartió imágenes de su celebración.

Daniel Osvaldo siguió desde una clínica de Monte Grande la victoria de Boca por 3-1 frente a Vasco da Gama, en el Maracaná, y festejó el pase del equipo a la final de la Copa Sudamericana. El exfutbolista continúa internado debido a un derrame pleural.

A pesar de su estado de salud, el exdelantero no se perdió el encuentro y compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración. En una de las fotografías se lo ve con la camiseta de Boca que lleva el número 5 de Leandro Paredes, el ídolo que definió el partido.

Además, publicó una imagen junto a un muñeco de Diego Maradona. El festejo coincidió con una fecha especial para el ídolo argentino, ya que se cumplían 50 años de su debut en la Primera División.

“Gracias, D10S”, escribió Osvaldo en la publicación, en la que expresó su alegría por la clasificación del conjunto xeneize y rindió homenaje al histórico futbolista.

El problema de salud que mantiene internado a Daniel Osvaldo

El exjugador había contado que una infección vinculada con una caries que no fue tratada a tiempo derivó en una grave complicación pulmonar. Según su relato, la afección comprometió el pulmón derecho y llegó a poner en riesgo su vida.

En un principio, Osvaldo creyó que las molestias que sentía eran dolores musculares y no identificó la gravedad del cuadro. La demora en buscar atención médica, sumada a un estado de defensas bajas, habría contribuido al agravamiento de su salud.

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Durante la internación, los profesionales detectaron la pieza dental afectada y decidieron extraerla. El procedimiento fue importante para su evolución y, luego de la intervención, el exdelantero comenzó a presentar señales de mejoría.

De acuerdo con lo que contó Osvaldo, los médicos también señalaron que el entrenamiento y la actividad física que realizó durante años fueron aspectos favorables para afrontar la enfermedad.

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