Daniel Osvaldo festejó la clasificación de Boca a la final desde la clínica donde está internado

El problema de salud que mantiene internado a Daniel Osvaldo

El exjugador había contado que una infección vinculada con una caries que no fue tratada a tiempo derivó en una grave complicación pulmonar. Según su relato, la afección comprometió el pulmón derecho y llegó a poner en riesgo su vida.

En un principio, Osvaldo creyó que las molestias que sentía eran dolores musculares y no identificó la gravedad del cuadro. La demora en buscar atención médica, sumada a un estado de defensas bajas, habría contribuido al agravamiento de su salud.

Durante la internación, los profesionales detectaron la pieza dental afectada y decidieron extraerla. El procedimiento fue importante para su evolución y, luego de la intervención, el exdelantero comenzó a presentar señales de mejoría.

De acuerdo con lo que contó Osvaldo, los médicos también señalaron que el entrenamiento y la actividad física que realizó durante años fueron aspectos favorables para afrontar la enfermedad.