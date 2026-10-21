Leonel Flores borró su provocador posteo contra Vasco da Gama tras el reto de Arruabarrena

El juvenil imitó una imagen que había desatado la polémica en la previa, pero la eliminó minutos después de compartirla en redes sociales.
La clasificación a la final de la Copa Sudamericana también dejó lugar para las chicanas en las redes sociales. Después del 3-1 de Boca sobre Vasco da Gama en el Maracaná, Leonel Flores publicó una imagen provocadora que imitaba la utilizada por un futbolista del conjunto brasileño antes de la revancha.
El antecedente había sido protagonizado por Thiago Mendes, quien, tras el triunfo por 1-0 en la ida, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que rompía en dos el escudo xeneize. La publicación había generado un fuerte revuelo y quedó en la memoria del plantel argentino.
Con la serie definida a favor del equipo de la Ribera, el juvenil decidió responder con la misma moneda. En una historia de Instagram, apareció vestido con la camiseta azul y oro mientras rompía el escudo del conjunto carioca, con gesto serio y dos emojis de silencio como acompañamiento.
Sin embargo, la provocación tuvo una vida muy corta: Flores eliminó la publicación apenas unos minutos después. La decisión llegó en medio de la repercusión que había generado la imagen y de las burlas que recibió el mediocampista brasileño tras la eliminación de su equipo.
El tema también llegó a la conferencia de prensa. Rodolfo Arruabarrena se refirió al episodio y anticipó que hablaría con el protagonista: "Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito". Luego, el entrenador bajó el tono de la polémica: "Es un partido de fútbol y sabemos que hay pica, que es normal, pero no hay más incentivo que jugar una semifinal en Brasil".
Pese a que la historia desapareció de su perfil, la imagen ya se había viralizado en las redes sociales, en medio de los festejos por el triunfo que depositó al conjunto argentino en la final de la Copa Sudamericana 2026.
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