Leonel Flores borró su provocador posteo contra Vasco da Gama tras el reto de Arruabarrena

El tema también llegó a la conferencia de prensa. Rodolfo Arruabarrena se refirió al episodio y anticipó que hablaría con el protagonista: "Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito". Luego, el entrenador bajó el tono de la polémica: "Es un partido de fútbol y sabemos que hay pica, que es normal, pero no hay más incentivo que jugar una semifinal en Brasil".

Pese a que la historia desapareció de su perfil, la imagen ya se había viralizado en las redes sociales, en medio de los festejos por el triunfo que depositó al conjunto argentino en la final de la Copa Sudamericana 2026.