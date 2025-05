Darío Benedetto se entrena en Defensa y Justicia tras su paso por Olimpia

Benedetto tiene triple lazo con Defensa: primero que jugó en el club, segundo su represente esChristian Bragarnik, quien es una figura importante en el Halcón y tercero su hijo juega en las Inferiores y hace un tiempo le había prometido que iba a retirarse ahí, por lo que hay chances de que vuelva al fútbol argentino.

Benedetto jugó en el Halcón: disputó 23 encuentros en la temporada 2010, donde marcó dos goles y dejó un grato recuerdo antes de explotar en Gimnasia de Jujuy y Arsenal, donde se formó y al volver finalmente su carrera se apuntaló al punto que lo llevó al fútbol del exterior (de México), Boca, donde tuvo grandes momentos en donde incluso se lo llegó a comparar con Martín Palermo, y más equipos extranjeros.

El Pipa, quien había asegurado que su salida del club paraguayo era por "pura y exclusivamente por motivos personales ajenos a la institución", se fue sin pena ni gloria de Olimpia ya que llegó como refuerzo top para la Copa Libertadores y ni siquiera anotó un tanto, misma sequía que atravesó en Querétaro, donde jugó entre septiembre y diciembre de 2024.

Tiempo atrás Benedetto aseguró que no jugaría en otro club de Sudamérica que no fuera Boca, pero lo cierto es que sus últimos años en el fútbol no han sido los esperados porque su nivel decayó bastante con respecto al que lo llevó a brillar en el Xeneize en su primera etapa y ser convocado a la Selección Argentina.

El mal presente de Benedetto se refleja en las estadísticas porque su último gol lo marcó con la camiseta del Xeneize en febrero de 2024 ante Tigre. Desde entonces, disputó solo 20 partidos y no volvió a marcar. Su futuro podría estar en el propio Defensa y Justicia, donde está buscando volver a su mejor versión físicamente para intentar volver a tener el nivel que supo tener y lo llevó a ser considerado uno de los mejores delanteros del fútbol argentino.