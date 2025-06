David Beckham, durísimo con Alejandro Garnacho: "Hay que representar el escudo"

La leyenda del Manchester United opinó sobre el presente del atacante argentino: "No está actuando de la manera correcta".

David Beckham, leyenda del Manchester United, criticó a Alejandro Garnacho debido a sus últimas actitudes en una temporada para el olvido: 15° en la Premier League y sin clasificar a ninguna copa. "Son tiempos difíciles. No me gusta ver algunas de las cosas que están pasando en el club. En el campo es lo que cuenta, pero sinceramente estoy viendo muchas cosas que no son aceptables para mí como aficionado y amante del Manchester United", soltó el presidente del Inter Miami en una nota con CBS Sports, en crítica a los Diablos Rojos.