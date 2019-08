El “Tano” –como previsiblemente ya lo apoda el futbolero argento- no promete títulos, pero promete “lavoro”. “Menos yo y más trabajo, éste es el mensaje. Conocerán a un jugador serio", aseguró en una entrevista que se acaba de publicar en las redes sociales del club de la Rivera.

“Un poco de locura en el aeropuerto, pero mucho afecto. No es muy distinto a lo que viví toda la vida en Roma. Me gusta tanto este lugar, tal vez porque es similar a lo que viví en Roma. En Roma están locos por el fútbol, locos por el equipo, un amor loco que lo puedo encontrar acá también. No me asusta y quiero vivirlo bien", reveló el volante de 36 años.

Por otra parte, aunque aseguró que uno de sus sueños es retirarse con un título con la camiseta azul y amarilla. De Rossi no quiso hacer grandes promesas: “No puedo prometerles que ganaremos esta copa o la otra, pero prometo dar el 100% porque solo conozco una manera de jugar al fútbol y para ser un futbolista profesional”.

Tevez y Maradona, dos modelos

Durante la charla, el italiano recordó los duelos que tupo en el pasado con el Apache y la felicidad que le otorga sabe que compartirán el campo de juego: “Jugué con él tantas veces, incluso cuando estaba en Manchester. Hablamos de otro campeón que tomó una decisión importante y regresó a su casa. Lo respeto tanto y sé lo que significa jugar en la casa propia, en el propio estadio, con la presión de la hinchada que además son compatriotas”.

Por último, y como no podía ser de otra manera, el Tano se refirió al mejor jugador de todos los tiempos: “Entonces éramos todo curiosos, incluso los hinchas de la Roma. No sólo los hinchas del Napoli eran fanáticos de Maradona, porque era la historia del fútbol. Cuando fui mayor y empecé a jugar, comencé a ver sus videos, documentalas, películas, y en fin, un gran capítulo de su vida estuvo ligado a esta gente y a este estadio. Él nació acá como tantos otros jugadores maravillosos que llenaron este estadio”.

Y sobre esa Bombonera que vio brillar al 10, y ahora podrá disfrutar de su fútbol aguerrido y precisión, Daniele aseguró que es “el único estadio que me hizo emocionar aunque nunca lo había visto. (…) Estuvo lindo verlo pero no puedo esperar a verlo lleno y ruidoso”. El “Tano” no lleva ni un mes en la Argentina, pero ya tiene en claro cómo declarar para meterse a los hinchas en el bolsillo.