¿Debe seguir Lionel Scaloni? A favor y en contra, la polémica está instalada

Más allá de que la última imagen fue la mejor para Scaloni, la sensación que expresaron la mayoría de los presentes fue de disconformidad con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. La evaluación popular en su mayoría argumenta la inexperiencia y los errores en momentos decisivos del joven entrenador.

Por ejemplo, Oscar Bello, hincha de Boca, señaló que "no le gustaba el técnico" y remarcó que "el equipo en la Copa fue un desastre". Miguel Ruiz, otro fanático del Xeneize coincidió en que "no es bueno" y manifestó: "No tuvimos un plan de juego, corrimos atrás de la pelota y no sorprendimos a los rivales".

Marcelo Gallardo, que no es el entrenador de River, pero sigue fielmente al Millonario y habló con este diario, opinó: "No es problema tanto del DT, porque el fútbol tiene sus cosas". Además, José Luis Suárez, otro seguidor del equipo de la franja Roja, arremetió que Scaloni "es muy tibio para estar al frente de una selección".

Otro de los que tomó la palabra fue Randall Jerez, nacido en Sarandí e hincha de Arsenal desde la cuna, pero en este caso para bancar a Scaloni: "Me gustó la Copa que hicimos, hubo una identidad por momentos y con el recambio habría que bancarlo un poco más, dentro de todo no jugamos mal y merecimos más contra Brasil, tuvimos la mala suerte que la pelota no entró". Tambien, Nahuel Minetti, hincha de Boca, expresó que no le parece mal que siga y valoró: "Puede ser una buena decisión porque se bancó que siga el proyecto, hay que darle tiempo a esto y la verdad es que si cambias mucho, no terminas en nada".

Por su parte, la académica Graciela Sosa dejó en claro que "no le gustó nada de la selección directamente" y en consonancia, Vanesa López, hincha de River, calificó de "horrible" el rendimiento de la Albiceleste. Para Alejandro Vazquez, "si Messi, eligió a Scaloni, esto significa que la.mesa ratona sigue vigente". También fue duro y en contra Federico Rico, quien expresó: "Si Scaloni sigue siendo nuestro DT no voy a mirar más a la selección". Luis Alberto Delgado también desaprobó: "Olvidémonos de jugar la próxima Copa del Mundo".

Pero también la continuidad de Scaloni tuvo apoyos. Uno muy famoso, el del conductor de Intrusos Jorge Rial, hincha de River, que en su cuenta de twitter escribió: "Scaloni al frente de la selección argentina. Y está bien".

Volviendo a la calle Daniel, hincha de Boca, expresó que le parece "barbara la decisión de Menotti" y argumentó: "El equipo fue de menos a más y terminó bastante bien, además creo que fuimos robados contra Brasil, por la actuación del arbitro que dejó muchas dudas".

