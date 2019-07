Gallardo pidió mantener al plantel y que hagan un esfuerzo por Paulo Díaz

Luego, sobre el peligro de las ventas inesperadas, Gallardo fue claro: “Nosotros no tenemos necesidad de vender, nuestra necesidad es mantener el plantel para competir y me lo dijeron los directivos. Luego, si aparecen ofertas por cláusulas de salida no podemos hacer nada”.

En este sentido, agregó: “Nosotros tenemos jugadores que están en el mercado y no podemos hacer mucho con esas ofertas. A veces cuando se vende ya es tarde para salir a buscar, así que confío en el plantel que armamos“.

La negociación por Paulo Díaz: “Espero que se pueda negociar y que el club árabe decida. Hasta ahora no se pudo y estamos esperando. Con las intenciones no alcanza. Habrá que hacer un esfuerzo mayor”

El reclamo de Boca al TAS: “No voy a hacer la misma broma que la otra vez. No me sorprende lo que han decidido porque lo querían hacer y nosotros tenemos que estar tranquilos, porque sabemos que nada de lo que sucedió va a cambiar”.

Los pibes del club: “Siempre genera orgullo ver jugadores del club debutando en primera. Ojalá sigamos y ya se están viendo algunos frutos, pero hay que seguí sembrando. Es un trabajo silencioso y lento, pero va a dar cosas buenas y eso es de mucho orgullo. Además, los que ya están en primera están creciendo y eso se da porque la comunión con los más grandes está. Ojalá el día de mañana la base sea del corazón de las inferiores del club, pero eso lleva su tiempo”

La recuperación de Scocco: “Se están respetando los tiempos de lo que dieron la consultas médicas. Cuando esté seguro y se sienta bien, ahí se podrá contar con él. Con razón él no quiere apurarse, viene bien la evolución. Esperamos un tiempo largo y lo seguiremos haciendo. Él debe sentirse confiado”

La vuelta de Pratto y las variantes ofensivas: “Pratto está mejor, recién ahora hace trabajos con puesta a punto. Si físicamente se pone listo estará en la Copa, ya que no podemos dar ventajas. Estamos bien en ofensiva. El plantel es corto ahora por las lesiones, pero tenemos cinco delanteros de primer nivel que no hay equipo en el fútbol argentino que los tenga”

La Selección: “Si están convencidos de lo que hacen en la Selección, eso es bueno y me parece perfecto. Lo que no hay que generar es la incertidumbre que hace que todos miren de reojo. Ojalá que le puedan dar tiempo y una estructura y que se pueda consolidar algo bueno”.

El rival de la Copa Argentina, Gimnasia de Mendoza: “Es un equipo que se renovó mucho y que tiene entrenador nuevo. Veremos con qué nos vamos a encontrar, pero a nosotros nos sirve para estar metidos y trabajar de cara a lo que sigue, que es la Copa Libertadores y la Superliga. Con mucho respeto, pero sabiendo qué hay que crecer como equipo”.

Los convocados a la Selección que volvieron: “En estos pocos días se van a poner activos y los vamos a poner acorde a lo que queremos. Suárez es nuevo y no pudo hacer pretemporada, pero lo de la Selección es un orgullo. Casco ya nos conoce, igual con Armani. Vienen con entrenamientos, así que se van a poner rápido a tiro desde la semana que viene”.

Lo que viene y el fixture que le tocó a River: “Estoy disfrutando del momento y con la ilusión de seguir y de insistir con armar equipos que nos representen, falta para fin de año y evaluar. Vi el fixture pero no puedo pensar en el partido de septiembre tengo muchos partidos antes. No suelo prestar tanta atención a eso del fixture y como lo arman. Te toca lo que te toca, hay que asimilarlo y empezar a jugar”.