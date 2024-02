Defensa y Justicia le dio otro cachetazo a Tigre en Victoria

En el primer tiempo, Defensa fue ampliamente superior por volumen de juego y por cantidad y calidad de situaciones de gol generadas. Con mucha movilidad, Nicolás Fernández, Togni y Herrera le sacaron provecho a todas las debilidades defensivas de Tigre. 'Uvita', Herrera y Bogarín tuvieron las chances: el primero con un remate alto, los otros dos con cabezazos -el del paraguayo pegó en el palo-.

Por su lado, el Matador no mostró nada diferente a lo que viene haciendo en el torneo. No conecta, no gana en las divididas, no genera peligro y defiende mal. Y encima, su as de espadas, Brahian Alemán, parece estar más dispuesto a discutir que a jugar u hacer jugar a sus compañeros.

Síntoma del flojo presente del equipo de Pipo Gorosito se vio reflejado en una acción del complemento: en 30 segundos, Armoa no pateó estando de frente al arco y en el contraataque del Halcón, Giacopuzzi casi se la mete en contra al intentar cortar un pase, pero Tagliamonte lo salvó del blooper con un manotazo.

Sin embargo, el local mejoró un poco en el segundo tiempo y logró al menos forzar un trámite más parejo y de ida y vuelta. Es que como suele pasar en el fútbol argentino, en los segundos 45 minutos el partido se rompió en mitad de cancha -también por el cansancio producto de la acumulación de partidos- y en ese escenario Tigre encontró espacios para progresar en campo sin hacer mucho mérito.

Contín tuvo la más clara de los de Victoria fallando un mano a mano, pero a los 32', 'Uvita' Fernández recibió en el área, enganchó y de zurda la clavó en el ángulo. Lejos de reaccionar, Tigre quedó knock out y regalado para el cachetazo, pero Defensa le perdonó la vida dos veces: primero fue Molinas definiendo por arriba un pase al medio y luego Fernández fallado un mano a mano.

Con el triunfo, Defensa y Justicia suma 10 puntos y se ubica quinto, mientras que Tigre tiene apenas una unidad y está último. En la próxima fecha, el Halcón recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el martes, y el Matador visitará a San Lorenzo el sábado.