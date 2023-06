Defensa y Justicia se hizo gigante en Uruguay y selló su clasificación

Defensa sigue siendo un Halcón. Ese que supo volar en lo más alto de América al conquistar la Recopa en 2021, luego de vencer al gigante Palmeiras en Brasil. Con otros nombres pero la misma esencia, la misma identidad, los de Varela siguen matando cucos, y sin importar si juega de visitante y ante hinchadas de las más tradicionales del fútbol sudamericano.

Está claro que esta es una versión muy disminuida de Peñarol. Hace varios años ya que el Manya no puede reflejar su historia en la cancha, al menos en el plano continental. Pero la camiseta no deja de pesar por sí sola. En ese sentido, el gran mérito de Defensa es no respetar al rival solo por su historia, y sentirse superiores -y demostrarlo- por lo hecho en cancha.

El primer tiempo dejó mucho que desear, y a pesar de que muchas veces los entretiempos pueden ser un punto de quiebre en los partidos, el escenario pintaba para un 0-0. Pero antes de volver a los vestuarios, el equipo de Julio Vaccari aprovechó un regalito y en la primera jugada de gol del partido -sí, a los 42 minutos-, se puso en ventaja.

Peñarol quiso salir jugando desde abajo en un saque de arco, pero Julián López anticipó al receptor y habilitó a Nicolás Fernández, quien sacó un remate que se estrelló en el palo. El rebote fue aprovechado por Gastón Togni, que solo debió empujarla. Tercer partido al hilo marcando en la Copa para el ex Independiente, que lleva cuatro en el torneo. El Halcón quiere comprárselo al Rojo.

El club charrúa había sido el dueño de la pelota pero sin lucidez para manejarla. Sebastián Rodríguez fue el más claro, pero sus compañeros no iban a su ritmo, incluso con el ex River Carlos Sánchez bajando para buscar asociarse. Y apenas comenzado el complemento, apareció el goleador: 'Uvita' Fernández sorprendió con un remate de larga distancia que se le metió arriba al arquero.

El 2-0 no hizo reaccionar a Peñarol, y Defensa se dedicó a manejar los tiempos del partido, para descansar con la pelota o acelerar. Obviamente que el orgullo empujó al Manya, pero en ningún momento encontró respuestas. Ni siquiera los cambios le dieron soluciones. Y sobre el final se convirtió en goleada: saliendo desde los pies de Unsain, Soto le metió un gran pase al ingresado Solari, que la clavó al ángulo.

Defensa y Justicia ganó su cuarto partido consecutivo en la Sudamericana, llegó a 12 puntos y selló la clasificación: en la próxima fecha, que se jugará a fines de junio, definirá mano a mano con Millonarios quién queda primero y accede a los octavos, y quien va como segundo al repechaje ante un rival proveniente de la Copa Libertadores. Antes recibirá a Belgrano el próximo martes, por la Liga Profesional.