Defensa y Platense en su primer enfrentamiento en Primera

El encuentro se jugará desde las 18 en el estadio Norberto Tomaghello, será observado por el árbitro Fernando Espinoza, quien estará asistido por los jueces de línea Hernán Maidana y Pablo Acevedo. En tanto, será televisado en simultáneo por la TV Pública y por las señales deportivas de cable ESPN y Fox Sports Premium.

El Halcón viene de cuatro fechas sin derrotas, con tres victorias (Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata) y un empate, el lunes pasado por 3 a 3 en su visita a Patronato de Paraná, donde Iván Delfino y Sebastián Becaccece fueron partícipes de una discusión por el festejo del gol del DT visitante.

Pero Platense no se queda atrás y también llega en alza: arrastra una racha de seis partidos sin perder con dos triunfos seguidos de visitante (Unión y Racing) y cuatro empates, el último 1 a 1 como local frente a Rosario Central.

El entrenador Sebastián Beccacece no confirmó el equipo que será anfitrión del elenco de Vicente López, pero es un hecho que no estará el defensor Adonis Frías, que llegó a las cinco tarjetas amarillas. El reemplazante será Nicolás Tripicchio. El resto del equipo no presentaría variantes respecto del partido en la ciudad entrerriana.

Embed Beccacece: "Un rival que nos obligará a estar muy lúcidos"

conferencia pre partidohttps://t.co/T0XYxaJ6vk pic.twitter.com/XSDzldb62W — Defensa y Justicia (Seguí cuidándote) (@ClubDefensayJus) October 22, 2021

El técnico Claudio Spontón tampoco dio a conocer el elenco que visitará al equipo de Florencio Varela en el cual Kevin Lomónaco podría entrar por Juan Infante y Tomás Sandoval pelearía un lugar en la zona de ataque con Matías Tissera.

Embed #LPF Lista de convocados para visitar mañana a las 18 horas a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Dos variantes con respecto al empate ante Rosario Central:



Lucas Acevedo por Luciano Recalde (lesión).

Florián Monzón por Tiago Palacios (táctico). pic.twitter.com/BNYoCmn1rD — PLATENSE A LO ANCHO (@platenseancho) October 22, 2021

En la Primera B Nacional, entre 2006 y 2010, jugaron ocho partidos con saldo de dos triunfos para Defensa, dos empates y tres victorias de Platense.

PROBABLES FORMACIONES

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Hugo Silva o Marcelo Benítez, Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Gabriel Hachen o Raúl Loaiza y Kevin Gutiérrez; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, Kevin Lomónaco y Juan Infante; Hernán Lamberti e Iván Gómez; Facundo Curuchet, Nicolás Bertolo y Brian Mansilla; Matías Tissera. DT: Claudio Sponton.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Defensa y Justicia.

Hora de inicio: 18:00.

TV: TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.