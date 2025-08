El duro posteo de Rodrigo Rey por el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad

"Los derechos humanos siempre por encima de cualquier política económica, de cualquier color político. Se están mezclando cuestiones. Está perfecto controlar y ordenar. Pero desentenderse de un derecho tan básico de la propia humanidad es inadmisible. Jamás me expresé ni opiné sobre política ni lo voy a hacer a futuro. En este caso estoy opinando de la decisión de un presidente desde lo humano y su responsabilidad para con la sociedad. Si hay algo que tuvimos siempre presente es que el autismo no debería caer en la grieta política jamás", escribió la mujer del arquero.

El mensaje que después resubió el arquero cerró de la siguiente manera: "Esto no se trata de estar de un lado o del otro! ¡Se trata de derechos humanos! Soy una mamá aportando desde mi pequeño lugar… esperando que las repercusiones de lo que hago suenen tan fuerte como sea posible para visibilizar. Como familia, tenemos el privilegio de poder pagar todo lo que nuestro hijo necesite… Pero no somos eternos y queremos intentar dejarle una sociedad mejor. A Beni y a todos los que no pueden. Porque la empatía está en nuestro ADN. Así que tristemente, ¡habrá que luchar!".

La pareja lleva mucho tiempo luchando contra las dificultades que sufren sus hijos con diagnóstico del Espectro Autista. El año pasado habían denunciado que un colegio no quiso aceptar renovarle la matrícula a los chicos debido a esto. En el último tiempo, en colaboración con Independiente y con la presencia estelar del Dibu Martínez, hicieron una campaña para concientizar y visibilizar esta cuestión.