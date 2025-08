Un equipo de Uruguay que tiene el apoyo de Foster Gillett podría descender a la C

Según informaron medios del país vecino en las últimas horas, antes del viernes 8 de agosto el Grupo Foster deberá desembolsar los 90 mil dólares que le debe al plantel y a los empleados del club para evitar sanciones administrativas, como la pérdida de la categoría.

Además, trascendió que el motivo por el cual Gillet aún no envió ese dinero se debe a problemas de salud, ya que días atrás fue operado y su familia no está dispuesta a girar los dólares a Sudamérica hasta que el empresario se recupere en clara señal que no tienen los mismos deseos que el empresario.

"Hay problemas económicos. Mintieron diciendo que iban a armar un plantel para campeonar y ahora hay que reforzar para no pelear el descenso. Aparece uno con la gallina de los huevos de oro y se quieren robar los huevos. La plata tiene que aparecer porque hay contratos firmados y no se tienen que hacer los giles", aseguró Humberto Grondona, hijo de Julio, quien es director deportivo de Rampla.

El mercado de pases pasado, la institución había sumado a reconocidos futbolistas, como Julio Buffarini, Lautaro Rinaldi, Diego Arismendi y Christian Tabó. En total, la inversión fue de un millón de dólares. Sin embargo, la campaña, al igual que el pago de los sueldos, está siendo desastroso.

En las últimas semanas, los hinchas hicieron circular folletos con críticas hacia Foster y su socio Guillermo Tofoni, entre otros empresarios, con la inscripción de "nunca más en Rampla". En el arranque del año, el empresario había contratado al argentino Leandro Somoza como entrenador, pero duró apenas diez partidos y ahora ocupa el lugar Mario Saralegui.

El equipo uruguayo salió penúltimo en el campeonato de Segunda División, está último en los promedios y habrá que ver qué sucede en los próximos días, ya que no se sabe si podrá disputar la segunda parte del torneo. Ganó solo 3 de los últimos 19 encuentros que disputó...

Esta no es la primera vez que Foster no cumple con sus obligaciones dado que en Argentina había ocurrido con Rodrigo Villagra y Valentín Gómez y en los últimos meses su alianza con Estudiantes, que comenzó con mucha ilusión y se habló de un vínculo larguísimo, se enfrío bastante y es una incertidumbre la actualidad de la relación.