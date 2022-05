Demichelis: "Gallardo es el mejor de la historia de River"

"En relación a la consulta si aceptaría ir a River, creo que hay que dejar a Gallardo que es el mejor de la historia. Siempre digo que lo es. Claro que sueño con entrenar en River alguna vez y también en los clubes que jugué", explicó.

"River es el Bayern Munich de Sudamérica, tienen similitudes en el respeto y la disciplina que se maneja en las instituciones. No recuerdo un escándalo o algo en River. Pasa lo mismo acá. Eso se crea día a día. De River se habla a nivel mundial y la bandera de hoy es Marcelo. Se habla de él, se lo analiza y se charla mucho sobre él", destacó el ex futbolista.

En relación a su actualidad como director técnico de la Reserva, Demichelis expresó: "No tengo la intención de escalar más en Bayern Munich, como mucho sería estar como asistente en Primera pero no aceptaría. Me gusta estar en la Reserva porque le doy mi impronta y sé que en el caso de querer algo más, debería irme a otro lado".

El ex marcador central asumió hace tres temporadas en el club alemán, donde jugó varios años, y en la última se hizo cargo de la Reserva.

El DT reveló que tuvo una oferta concreta de Talleres de Córdoba en diciembre pasado pero la rechazó para continuar la experiencia necesaria para sacar la licencia de UEFA PRO. "Una vez que tenga la licencia, ya estaré apto para dirigir cualquier club. Me encantaba la chance de Talleres por su estructura pero necesitaba tiempo", detalló.

El ex defensor reconoció que en Alemania no tienen la agresividad del futbolista argentino y declaró: "Muchas veces les digo a mis chicos que se acerquen más a los delanteros, que molesten, que den una patada a veces. Nosotros odiamos perder en Argentina. Ellos tiene capacidades técnica y mucha inteligencia, por eso forman defensores importantes".