Demichelis tras la floja actuación de River: "No estoy preocupado"

"Hubo un tiempo para cada uno. Sin haber hecho un gran partido, en el primero fuimos algo mejores, en el segundo nos costó más. Se vio mucho de lo que es normal post pretemporada, muchas imprecisiones, cansancio. Lamentablemente no pudimos cerrar el partido en cero para quedarnos con los tres puntos. Entraremos en los detalles finos puertas adentro con los chicos para sacar conclusiones de lo que fuimos contra un 4-3-3 de Argentinos que por momentos lo hizo bien", comentó el DT ante los medios.

"No estoy preocupado, me empiezo a ocupar muchísimo para que sea mucho mejor el funcionamiento, eso desde ya. Hay un partido enseguida, en 72 horas. A recuperar, a trabajar, a ver qué nos sirvió. Hoy arrancamos en el mismo sistema que terminamos jugando contra Rosario Central la final y lo hicimos a muy buen nivel. Lo utilizaremos a lo largo del año", agregó el entrenador.

"Lamentablemente estamos pasando por una situación atípica con las lesiones. El año pasado tuvimos solo tres desgarros y ahora tenemos seis jugadores lesionados. Hay que afrontarlas con personalidad, siendo positivos. Tenemos un gran grupo de trabajo para intentar recuperarnos lo más pronto posible. Empezamos el año trabajando con 24 jugadores de campo, más cuatro arqueros y con dos jugadores en el Preolímpico. Después de la primera semana se nos fue Claudio Echeverri, y después todo lo conocido. Con la lesión del Pity (Martínez) nos pusimos fuertes en el mercado", explicó Demichelis.

"River está trabajando, está activo, el mercado no está cerrado y confiamos en que vamos a recuperar a los lesionados y que pueda llegar algún jugador. Hay que estar serenos en esta situación, en pocas semanas vamos a ser un gran plantel. Seguiremos trabajando bruscamente para mejorar lo que fuimos hoy. Hay plantel, hay una gran energía, hay chicos que tienen un gran deseo de superación y de crecimiento. Nosotros estamos muy implicados con el trabajo. Está claro que somos pocos, pero tenemos seis lesionados y tres en el Preolímpico, pero ya van a volver y seremos 26 profesionales", completó.

En el empate ante Argentinos, en River hizo su debut el refuerzo Nicolás Fonseca. "Hizo un buen partido. No es fácil debutar con esta camiseta. Días atrás se lesionó Matías Kranevitter y tuvo que hacerse cargo de la responsabilidad que implica arrancar el torneo como titular. Lo veníamos viendo durante un largo tiempo, incluso definió fichar por River cuando lo querían Lanús y Racing", declaró Demichelis.

"Es un chico acorde a la institución, tiene buenas velocidades, buen pie. Tiene que acostumbrarse porque viene de un campeonato que no es tan competitivo como el nuestro. Normalmente los uruguayos se adaptan muy bien a este torneo y a esta insitución. Nico no va a ser la excepción. Me gustó, tuvo 80 contactos de pelota, 70 pases bueno, ganó 10 de 13 duelos. Son números que sirven para seguir trabajándolo", añadió.

Además, en el segundo tiempo hizo su presentación Franco Mastantuono con apenas 16 años. "Franco nos deslumbró durante la pretemporada y creo que fue merecido que ingrese en el segundo tiempo. Un chico con una gran proyección, con un gran futuro. Es muy hincha de River, el ADN lo lleva dentro su corazón. Nos va a dar mucho. Siempre se escucha que hay que ir de a poco con los chicos, pero a pesar de los 16 años, Franco está muy maduro, tiene una gran personalidad y está realmente preparado. Lamentablemente en el segundo tiempo jugamos peor y lo encontramos poco", expresó. Más tarde, tuvo su estreno Agustín Ruberto. "Agustín entró diez minutos, tuvimos pocas aproximaciones. Es otro chico que está trabajando muy bien y lo vamos a intentar aprovechar", comentó.

Por último, se refirió a la salida de Enzo Pérez, quien llegó a Estudiantes: "Enzo tenía la posibilidad de renovar y decidir él si seguía o no en la institución. Se fue a lo grande, cumpliendo un gran ciclo, habiendo ganado muchos títulos, incluso despidiéndose levantando una copa dentro del campo de juego. Eso es para pocos a la edad de Enzo, que se haya ido con toda la exigencia que implica River, jugando en el nivel que lo hizo".

"Mi deber como entrenador es analizar las prestaciones en los entrenamientos y en los partidos. Si hubiera tenido problemas de que Enzo no me salude al retirarse, no lo hubiera sacado. Tengo un respeto dentro del River Camp mutuo para con todos. Analicé a cada uno y a raíz de eso intenté poner quienes consideraba que estaban mejor. Enzo lo estaba y por eso siguió jugando hasta último momento", cerró.