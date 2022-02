El Gallo (2) necesita volver a la senda del triunfo para apuntar a una campaña que en el torneo anterior lo llevó a disputar el ascenso hasta las últimas fechas, tras los dos empates con que arrancó el campeonato 2022.

Defe (1), en tanto, tras un empate y una derrota, buscará sumar para no perder terreno en un campeonato muy largo con 37 equipos en competencia.

En el otro encuentro, Estudiantes de Río Cuarto (4), con un triunfo y un empate, que se hace fuerte de local, recibirá a Tristán Suárez (2), que suma dos empates en fila.

El programa completo de la Primera Nacional con sus días y horarios es la siguiente:

Viernes:

19.10: Deportivo Morón-Defensores de Belgrano (TyC Sports)

21.30: Estudiantes de Rio Cuarto- Tristán Suarez

Sábado:

17.05: Deportivo Madryn-San Martin de Tucumán (TyC Sports)

17: Gimnasia y Esgrima de Jujuy- Brown de Madryn

17: All Boys-Chaco For Ever

19.05: Nueva Chicago- Sacachispas (TyC Sports)

Domingo:

17: Flandria -Chacarita

17: Deportivo Maipú-Mitre de Santiago del Estero

17: Villa Dálmine-Santamarina de Tandil

17.30: Gimnasia y Esgrima de Mendoza-San Telmo

19: Güemes de Santiago del Estero-San Martin de San Juan

21: Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires (Direct TV)

21.30: Temperley- Brown de Adrogué (TyC Sports)

Lunes:

17: Riestra-Atlanta

19.10: Almagro-Instituto (TyC Sports)

20: Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario

21.10: Quilmes-Ferro (TyC Sports)

Martes:

17: Almirante Brown-Rafaela (TyC Sports)

Libre: Independiente Rivadavia de Mendoza.