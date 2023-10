Di María confirmó su retiro de la Selección Argentina tras la Copa América

"Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar", afirmó Di María, en diálogo con el programa radial Todo Pasa.

Si bien el rosarino de 34 años ya había anunciado que el torneo en el cual la 'Scaloneta' defenderá el título conseguido en 2021 en el Maracaná, el amor de la gente podía llegar a hacerlo cambiar de parecer, así como luego del Mundial, cuando decidió seguir un año más. Pero por ahora, Fideo ratificó su decisión.

La historia de Di María en la Selección Argentina es el reflejo más fiel de resiliencia, palabra de moda pero que la define a la perfección. Se perdió la final del Mundial 2014 por lesión, se lesionó en el primer tiempo de la final de la Copa América 2015 contra Chile, y si bien pudo jugar la final de la 2016 ante el mismo rival, una lesión previa no le permitió jugar al 100%.

Pero luego de las tres finales perdidas y de que él quede marcado como uno de los máximos apuntados por los fracasos, Di María se reivindicó con el gol que le dio el título ante Brasil en 2021, anotó uno en la goleada 3-0 frente a Italia por la Finalissima, y marcó otro en la final con Francia del Mundial de Qatar. Logros que sin dudas lo ubican como uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección Argentina.

seleccion-festejos-con-la-copa-33.webp

Por otro lado, Di María recordó la previa de la final con Francia: "El día antes de la final Scaloni me pregunta cómo me sentía y todavía estaba ahí. Me sentí muy bien en la última práctica, se me había ido de la nada la molestia. Sentí que me tenía que perder esos partidos para esa final, la final que no se me había dado en el 2014. Tenía esta misma sensación, que se había destrabado todo y que venía otra vez otro gol y se lo volví a decir".

Además, sobre los festejos en Argentina contó: "En el helicóptero nos dimos cuenta que la cosa se estaba desbordando, cuando se tiró el chico del puente. Ahí es cuando que la cosa ya no iba... Una lástima porque queríamos llegar al Obelisco. No pensamos que iba a pasar lo que pasó. En un momento empezamos a ver cabecitas en todos lados y dijimos 'esto es imposible'".

Y por último, se refirió a lo que conlleva ser campeón del mundo: "Estamos en Europa y lo primero que te dicen es 'campeón del mundo' o te hablan del Mundial. Después de ser campeones la gente te reconoce solo por el Mundial, no es solamente para el país sino para cualquier persona, cualquier nene. Llevo a mi nena a la escuela y me dicen 'sos campeón del mundo'".

Di María, sobre una posible vuelta a Rosario Central

"En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Rosario Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando", aseguró Fideo, quien tiene contrato en Benfica hasta junio de 2024.

"El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central", completó.