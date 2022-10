Di María habló sobre la chance de volver a Rosario Central

"No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí, a Europa, en el año 2007", escribió en su Instagram personal el futbolista de Juventus.

Y siguió: "Eso no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado".

Por último, Di María publicó: "Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club". El posteo del zurdo de 34 años hace referencia a los rumores que surgieron luego de una entrevista publicada por CONMEBOL, en la que él mismo le confiesa a Ezequiel Lavezzi (hace de entrevistador) sus ganas de volver.

Embed "Mi sueño es volver a vestir la camiseta de @RosarioCentral"



¡ Di María tiene un objetivo claro para el cierre de su carrera!



No te pierdas el #JuegoSagrado: https://t.co/29hjRtoRSK#CreeEnGrande pic.twitter.com/E1JvdEFg1s — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 25, 2022

Con su futuro en claro, el Fideo se concentra en recuperarse de su lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho, para volver lo antes posible a sumar minutos en la Vecchia Signora, y con la cabeza también en el Mundial. En el club italiano, el rosarino tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que habrá que esperar hasta mediados del año que viene para conocer su futuro.