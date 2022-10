Racing sacó un comunicado por los pasacalles

Embed A raíz de los pasacalles colocados en los accesos al estadio con mensajes agresivos e intimidatorios al plantel y cuerpo técnico, Racing Club repudia de manera absoluta el hecho, se solidariza con los afectados y ratifica su apoyo a todos los integrantes del plantel y CT. pic.twitter.com/CppZ0nUuB3 — Racing Club (@RacingClub) October 27, 2022

Además, informó: "Se realizó la denuncia correspondiente y se puso a disposición de la Justicia todo lo necesario para la investigación, lo cual permitió el arresto e identificación de los responsables. Sin perjuicio de eso, la actuación de los mismos será sometida al Tribunal de Conducta". Y concluyó: "Por último, Racing Club mediante su Comisión Directiva refuerza su compromiso para asumir todas las medidas necesarias en la prevención de estos actos que atentan contra la institución y para aplicar las más severas sanciones contempladas en el Estatuto".

Los pasacalles, que ya fueron retirados por la Policía, eran cuatro y decían: "La camiseta de Racing es para valientes", "los cobardes no hacen la historia", "Copetti bocón. Hacete cargo cagón", culpándolo por no patear el penal a favor que tuvo el club ante River que hubiera podido cambiar la historia y "jugadores, cuerpo técnico, mediocres pechos fríos". El día de la aparición de los mismos no es aleatoria: este jueves el plantel volvió a entrenar después de perder el título.