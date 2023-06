Di María se despidió de Juventus: "Una etapa difícil y complicada"

"He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para que el club siga ganando títulos, pero no ha sido posible. Me voy con el sabor amargo de no haberlo logrado, pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte. Gracias a todos mis compañeros por el cariño que me han mostrado desde el primer día, siempre me he sentido como en casa. Un gran saludo a todos los jugadores de la Juventus por su cariño diario. Un fuerte abrazo. Los llevo en mi corazón", compartió el rosarino mediante su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angel Di Maria (@angeldimariajm)

Con la camiseta de Juventus, Di María, Campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, jugó 40 partidos durante la temporada, marcó ocho goles y entregó siete asistencias.

Además de no conseguir títulos, esta temporada el equipo sufrió la quinta de quince puntos por la Justicia deportiva debido a irregularidades contables en el traspaso de futbolistas, razón por la cual el equipo no pudo clasificarse a la próxima Champions League.

En cuanto a su futuro, a los 35 años, el argentino esperará ofertas del mercado europeo para quedarse al menos dos temporadas más en el fútbol de alto nivel.

Uno de los equipos que lo pretente repatriar es el Benfica de Portugal, el primer lugar al que llegó en Europa, y también hay sondeos del Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone.

El exjugador de Rosario Central jugó en el equipo portugués un total de 121 partidos (15 goles y 28 asistencias) y ganó tres títulos, una liga local y dos Copas de la Liga.

El Benfica vendió a Di María al Real Madrid en una suma cercana a los 35.000.000 euros y el rosarino vistió luego las camisetas del Manchester United de Inglaterra y Paris Saint-Germain de Francia, antes de recalar en la Juventus.

De no llegar a un acuerdo con clubes europes, el argentino también es requerido por el fútbol de Arabia Saudita.