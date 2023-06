El post Lionel Messi: PSG cerró dos refuerzos después de su salida

La temporada del club parisino nuevamente quedó por debajo de las expectativas, ya que a pesar de haber salido campeón en la Ligue One, no logró alcanzar fases decisivas en la UEFA Champions League, la gran obsesión de los jeques y los hinchas. Ya sin Messi y con el objetivo de retener a Kylian Mbappé, Nasser Al Khelaifi abrió la billetera.

PSG abrochó las llegadas de Marco Asensio y Manuel Ugarte. El primero, volante español de 27 años y de corte ofensivo, llegará libre desde el Real Madrid y firmará hasta 2027: desde la capital francesa se lo arrebataron al Aston Villa del 'Dibu' Martínez, que lo tenía apalabrado.

marco asensio.webp

El segundo, mediocampista uruguayo de contención de 22 años, arriba desde el Sporting de Lisboa a cambio de 60 millones de euros y pondrá el gancho hasta 2028. En este caso, Les Rouge et Bleu se lo soplaron a varios clubes de la Premier League que lo venían siguiendo hace varios meses.

Otros aspectos a resolver para Luis Campos, director deportivo del club, son la continuidad de Mbappé y la posible salida de Neymar. Kiki coquetea en todos los mercados de pases con una salida al Real Madrid, aunque esta vez, si no hay sorpresas, en PSG saben que lo cuentan.

manuel ugarte.webp

La situación del brasileño es distinta: en París consideran que es un ciclo cumplido y quieren buscarle una salida, pero no sobran los pretendientes para Ney. El club que actualmente suena con más fuerza como posible destino es Manchester United. Hace algunas semanas también se rumoreaba con Chelsea.

¿Quién será el entrenador del PSG en la próxima temporada?

Pese a la obtención de la Ligue One y sus ganas de seguir al mando del equipo, la continuidad de Cristophe Galtier aún no está confirmada, y de hecho, los medios franceses lo dan más afuera que adentro, ya que ni los directivos ni los hinchas están convencidos con él. El candidato a reemplazarlo es Julian Nagelsmann.

"¿Mi futuro? Soy el entrenador del Paris Saint-Germain. Leo y escucho todo lo que dicen. Pero entre lo que dicen y lo que leo, hay una gran diferencia entre lo que vivo a diario, en el club y en mi vestuario. Lo repito una vez más porque nadie quiere escucharlo, pero fue una temporada muy especial. Creo que merezco una segunda temporada en el PSG, lo he dado todo con mucha energía. Fui capaz de mantener el rumbo en momentos muy difíciles. Siento, personalmente, que merezco continuar", aseguró Galtier. Pero...

Nagelsmann, de 35 años, viene de dirigir a Bayern Munich, donde ganó una Bundesliga pero se fue en marzo de este año por diferencias con los dirigentes. Quien fuera el entrenador más joven de la historia de la liga alemana, con exitosos pasos por Leipzig y Hoffenheim, es el principal apuntado, aunque PSG no es el único club que lo tiene en carpeta. Tottenham también suena fuerte como su posible destino.

nagelsmann.jpg

Además, en Europa informan que si el alemán asume, llegaría acompañado de Thierry Henry, gloria del fútbol francés. Otros nombres que suenan si Galtier no sigue son: José Mourinho, el ítalo-brasileño Thiago Motta (ex jugador del club), y el ex River Marcelo Gallardo.