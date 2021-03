Di Santo: "Nos vamos calientes porque era para ganarlo"

Al término del partido, el delantero que convirtió el tanto del Ciclón aseguró que "nos vamos calientes porque era para ganarlo" y luego elevó una crítica para la terna arbitral encabezada por Facundo Tello: "Yo en lo personal todavía no entiendo el criterio de los árbitros, creo que no fue parcial para ninguno de los dos. Fue más para ellos en el segundo tiempo. En lo personal pienso que inclinó la cancha".

Embed MUY CALIENTE: tras el 1-1 frente a Huracán, Franco Di Santo admitió no entender "el criterio de los árbitros". ¿A vos qué te pareció la tarea de Facundo Tello en el clásico de la #CopaDeLaLiga?pic.twitter.com/2sgvblqyv2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 7, 2021

En tanto, al ser consultado por su rendimiento individual, manifestó: "No creo que haya sido el mejor partido que jugué, porque yo no estaba jugando mal. Nada más que no la metía y el delantero si no hace goles, por más de que corra, que meta y que haga cinco caños, si no la mete lo van a criticar".

Asimismo, bajo la misma línea el futbolista agregó: "Cuando hacemos goles somos los mejores y lamentablemente es una posición en la que hay que trabajar psicológicamente y seguir entrenando".

Por último, palpitó el duelo por la segunda fase de la Copa Libertadores ante Universidad de Chile que San Lorenzo deberá afrontar el próximo 10 de marzo a las 21.30 en el país trasandino: "Es un partido importante en el que nos jugamos algo importante para nosotros, para el club y para la gente que siempre quiere que juguemos Libertadores y vamos a dar lo mejor como lo venimos haciendo. A veces sale y a veces no, pero siempre damos lo mejor".