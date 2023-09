En primer lugar, "El Feo" es el máximo goleador de la historia de River con 317 goles entre competencias nacionales e internacionales. Fue un delantero letal, inteligente, práctico que, según las voces de la época, cuando se agachaba y le aparecía "una jorobita" en la espalda, su disparo tenía destino de gol.

Luego, Labruna es el máximo goleador de la historia de los Superclásicos con 16 gritos oficiales en 35 partidos, a los que habría que sumarle seis más si se tiene en cuenta los amistosos. “¿Cómo no lo voy a querer a Boca, si me dio de comer toda la vida?”, tiró una vez quién se tapaba la nariz al entrar a La Bombonera.

En tercer lugar, Labruna le fue fiel a River y vistió el "Manto Sangrado" durante 20 años seguidos, entre 1939 y 1959. Debutó con 21 años, disputó su último partido con 41 y "no me fui, me echaron" ya que lo dejaron libre. Después, tuvo breves pasos por Rampla Juniors (Uruguay), Rangers (Chile) y Platense y se retiró en 1961.

399037_poster-de-revista-el-grafico-angel-labruna-en-river-plate_.jpg

Además, Labruna rompió como entrenador la racha de 18 años sin títulos de River (la más larga de su historia) que fue de 1957 a 1975. Ganó el Torneo Metropolitano 1975, Torneo Nacional 1975, Torneo Metropolitano 1977, Torneo Metropolitano 1979, Torneo Nacional 1979 y Torneo Metropolitano 1980.

3ITF6KJ5WVEPLCSITWQWQWJ43E.jpg

Con esos seis títulos, es el cuarto entrenador más ganador de la historia de River, solo detrás de Marcelo Gallardo (14), Ramón Díaz (9) y José María Minella (8). ”No me interesa dirigir a la Selección Nacional, para mí la Selección es River”, expresó alguna vez Ángel, quien fue fanático del club toda su vida.

Por último, Labruna es prócer porque es River. Sintió los colores como nadie y le intentó contagiar ese sentimiento a todos, incluso cuando ya no estaba en el club. Terminaba de dirigir a su equipo y preguntaba cómo salió River e incluso le dijo a Fillol cuando no era el DT del club: "Si usted no va a River lo cago a trompadas".