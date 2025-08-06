River presentó los cinco cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo y Matías Galarza entrarán por Kranevitter, Rojas, Lanzini, González Pirez y Gonzalo Tapia.
River presentó la actualización de su lista de buena fe de la Copa Libertadores con los cinco cambios. Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo y Matías Galarza entraron por Matías Kranevitter, Matías Rojas, Manuel Lanzini, Leandro González Pirez y Gonzalo Tapia.
De esta forma, Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Alex Woiski se quedaron fuera de la nómina de River, al menos para estos octavos de final. Por su parte, Mastantuono, Aliendro y Lavagnino continúan en la lista pese a ya no estar en el club. Por ende, en caso de que River avance a cuartos de final, ellos saldrán para darle lugar a otros jugadores.
Antes de los cuartos, Conmebol permite hacer tres cambios en la lista, al igual que sucede en la previa a las semifinales. Por ende, si el Millonario supera a Libertad, Gallardo podrá incluir en su nómina a Juan Cruz Meza, Lautaro Rivero, Alex Woiski, Bautista Dadín o quien el DT considere que deba ingresar.
¿Qué números usarán los ingresados? Portillo la 5 (que anteriormente era de Kranevitter), Salas la 7 (anteriormente de Rojas), Quintero la 10 (anteriormente de Lanzini), Boselli la 14 (anteriormente de González Pirez) y Galarza Fonda la 23 (estaba libre).
1- Franco Armani
2- Federico Gattoni
4- Gonzalo Montiel
5- Juan Carlos Portillo
6- Germán Pezzella
7- Maximiliano Salas
8- Maximiliano Meza
9- Miguel Borja
10- Juanfer Quintero
11- Facundo Colidio
14- Sebastián Boselli
15- Sebastián Driussi
16- Fabricio Bustos
17- Paulo Díaz
18- Gonzalo Martínez
20- Milton Casco
21- Marcos Acuña
22- Kevin Castaño
23- Matías Galarza Fonda
24- Enzo Pérez
25- Jeremías Ledesma
26- Nacho Fernández
28- Lucas Martínez Quarta
29- Rodrigo Aliendro
30- Franco Mastantuono
31- Santiago Simón
32- Agustín Ruberto
33- Agustín De la Cuesta
34- Giuliano Galoppo
35- Giorgio Costantini
36- Ulises Giménez
37- Lucas Lavagnino
38- Ian Subiabre
39- Santiago Lencina
40- Agustín Obregón
41- Santiago Beltrán
42- Jeremías Martinet
