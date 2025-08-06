River presentó los cinco cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

De esta forma, Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Alex Woiski se quedaron fuera de la nómina de River, al menos para estos octavos de final. Por su parte, Mastantuono, Aliendro y Lavagnino continúan en la lista pese a ya no estar en el club. Por ende, en caso de que River avance a cuartos de final, ellos saldrán para darle lugar a otros jugadores.

Antes de los cuartos, Conmebol permite hacer tres cambios en la lista, al igual que sucede en la previa a las semifinales. Por ende, si el Millonario supera a Libertad, Gallardo podrá incluir en su nómina a Juan Cruz Meza, Lautaro Rivero, Alex Woiski, Bautista Dadín o quien el DT considere que deba ingresar.

¿Qué números usarán los ingresados? Portillo la 5 (que anteriormente era de Kranevitter), Salas la 7 (anteriormente de Rojas), Quintero la 10 (anteriormente de Lanzini), Boselli la 14 (anteriormente de González Pirez) y Galarza Fonda la 23 (estaba libre).

La lista completa de River en la Copa Libertadores

1- Franco Armani

2- Federico Gattoni

4- Gonzalo Montiel

5- Juan Carlos Portillo

6- Germán Pezzella

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Miguel Borja

10- Juanfer Quintero

11- Facundo Colidio

14- Sebastián Boselli

15- Sebastián Driussi

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Gonzalo Martínez

20- Milton Casco

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza Fonda

24- Enzo Pérez

25- Jeremías Ledesma

26- Nacho Fernández

28- Lucas Martínez Quarta

29- Rodrigo Aliendro

30- Franco Mastantuono

31- Santiago Simón

32- Agustín Ruberto

33- Agustín De la Cuesta

34- Giuliano Galoppo

35- Giorgio Costantini

36- Ulises Giménez

37- Lucas Lavagnino

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Agustín Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Jeremías Martinet