Dibu Martínez se mostró disconforme con los rivales en los amistosos de la Selección Argentina

image.png Messi y el Dibu Martínez entre los mejores del mundo.

Es por ello que no llamaron la atención las declaraciones de Emiliano Martínez sobre la disconformidad por no tener roce con rivales a la altura de una selección campeona del mundo. El arquero que fue héroe en la consagración de Qatar deslizó una crítica por la elección de los últimos oponentes de la Scaloneta.

“Sin faltarle el respeto a El Salvador, a nosotros nos hubiera gustado jugar con un equipo de nivel top mundial. Necesitábamos un gran partido en Europa con un Inglaterra, con un España... Pero bueno, es lo que hay, teníamos que jugar con ellos y jugamos a muerte. Es lo mismo que sea El Salvador o Brasil en el Maracaná o Francia en el Lusail: nosotros jugamos siempre igual y si ganamos 3 a 0 queremos meter más goles”, dijo el Dibu en una entrevista con DSports.

tKhCf3QAgZ1NZH9S.mp4

El emotivo recuerdo del Dibu Martínez con Armani

En una parte de la entrevista, el arquero del Aston Vila de Inglaterra contó un emotivo episodio que vivió después de la conquista en Qatar con Franco Armani. “Franco me dijo unas palabras post Mundial que hoy en día me las acuerdo. Me dijo: ‘Yo no le digo esto a nadie; te lo merecés por lo buen pibe que sos’. Y casi me hizo llorar. Son pibes que, la verdad... Todo lo que ganamos fue gracias a ellos. Por la energía que me dieron todos los días entrenando. Cuando a Franco le tocó un partido en la Copa América, yo estaba recontento que le había tocado jugar”, recordó Martínez.

Y agregó: “El arquero es egoísta: yo quiero jugar todos los partidos, quiero tener el arco en cero todos los partidos. Pero si le toca jugar a Wálter [por Benítez], quiero que termine con el arco en cero. Y cuando le tocó a Juan Musso, en Bolivia por las eliminatorias, porque yo estaba suspendido, le dije: ‘Disfrutalo, que esto te queda para toda la vida’. Y esa unión en el arco es lo más lindo que hay, no solo para ahora, sino también para el futuro”.