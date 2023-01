Deschamps fue crítico con el funcionamiento de sus dirigidos y disparó: "No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para una final".

"Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor", explicó el DT al diario local Le Parisien.

Al recordar la remontada (Francia levantó un 0-2 y forjó un 3-3), dijo que hicieron "lo que tenían que hacer" aunque aseguró que no olvida "la parte en la que no hubo juego". En ese sentido, reforzó: "No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora".

Francia perdía por dos goles ante la Argentina al término del primer tiempo y en los minutos finales del encuentro logró el empate. En el segundo tiempo suplementario concretó el 3-3, pero no pudo en la tanda de los penales donde el arquero Emiliano "Dibu" Martínez fue una de las figuras.