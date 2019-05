"Mi viejo tiene 70 años y me pregunta cuando voy a dirigir a la Selección. Me dice que le queda poco, a lo que le respondo que todavía no me veo, que tengo la necesidad de ir al entrenamiento de mí equipo". Sin embargo, el director técnico del Atlético de Madrid admitió que anhela tener una posibilidad más adelante: "Tengo que crecer en muchas cosas. Ojalá que esté preparado y me quieran más adelante, pero hoy no me veo".

Además, Diego Pablo Simeone González se refirió a su estilo de juego y cómo todavía se suele caer en fundamentalismos sin sentido a la hora de hablar de fútbol: "Jugar bien, juegan bien todos. Necesitás gente que tenga personalidad. Competís contra dos monstruos que tienen más que vos y que siempre van a tener más que vos (por Real Madrid y Barcelona)". Y remató: "¿Qué sistema me gusta más? El que gane".

"No me sorprendió que (Scaloni) haya sido confirmado. ¿Quién te dice que gana la Copa América y le piden por favor que se quede? Es fútbol. Creo que lo mejor, para mí, sería que un entrenador que esté en el Sub 20 se prepare y después agarre la Selección. ¿Por qué? Porque el que haga eso, entiende de lo que se trata y entiende de fútbol"

"Hablar de él no sería prudente porque no lo conozco en el dialogo personal. Todos sabemos lo que (Menotti) nos ha dado y tiene un lugar importante en la Selección, ojalá que le pueda transmitir sus conocimientos a la gente joven de la Selección"

"(Gallardo) está haciendo algo extraordinario. Por suerte el fútbol argentino tiene un montón de buenos entrenadores. El que pasa por el fútbol argentino está preparado para todo. Si viene acá lo haría muy bien"

"No tengo dudas de que lo más importante son los laterales. Si tenés laterales buenos, tenés muchas chances de ganar. Es la posición más difícil de todas. El resto lo vas acomodando"

