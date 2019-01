Las frases destacadas de Maradona:

"Queremos levantar el fútbol de la Argentina, pero es imposible porque tenés gente que en su puta vida pateó una pelota o en su puta vida entendió lo que es una camiseta."

"Me parece bárbaro que [Gustavo] Alfaro haya llegado a Boca. Es lo máximo que tiene el fútbol argentino. No hay otro más capacitado u otro con más sabiduría. Le deseo toda la suerte del mundo."

"La pasé con toda mi familia que es el legado que me dejó papá y mamá. El jefe sigue siendo mi viejo, y mi viejo hubiese querido que estemos todos juntos y así estamos."

"Lo único que le pido a Dios es que se vaya Macri, que la gente coma, y que la gente no le haga caso a los que hoy gobiernan el fútbol. Que sigan con toda la pasión de toda la vida, la que heredamos de todos los padres."

Sobre Messi dijo: "Lo mismo de siempre, que lo quiero con todo mi corazón, que es un fenómeno, que lo quieren hacer líder y él no va a ser líder jamás. Él va a estar en su mundo deportivo, futbolístico y familiar, y me parece bárbaro. Los demás que la sigan chupando, ¿ok?."

"Tenía los análisis de rutina desde hace una semana que me tocaban hoy. Me presenté de común acuerdo con el doctor Leopoldo y su compinche. Me hicieron las resonancias. Y quiero agradecer a toda la gente que se portó diez mil puntos conmigo. El amor no cambia. Eso es lo que no quieren entender los boludos de siempre. Por supuesto que voy con la revancha con Dorados."

"Pasé un fin de año maravilloso. Quizás no completo. Pero sí maravilloso por mis hermanos, por mi nieto, por todo lo que me rodea. Porque los chicos del country acá donde estamos, que nunca vieron un gol de Maradona, ahora lo ven en la compu y hablan como si fuera a tirar una pared con ellos. Eso es impagable."

"Voy a volver a Sinaloa, estoy hablando permanentemente con el presidente, el director deportivo (…). Se cambia parte del cuerpo técnico, Luis [Islas] ya puede tomar vuelo solo. Es normal que suceda. Voy a ir con mi hermano, si está bien, va a ir, igual mi sobrino. Un cuerpo técnico maradoniano."

"Con la sonrisa que me dio mi nieto, el hijo de Diego…. Con toda la familia al completo no puedo estar mal. Entré a la clínica con 58 años y salí con 50. Para los estúpidos de siempre…ya me río. Les digo lo que pienso. No pienso callar aunque vengan con todos los monopolios del mundo, yo voy a seguir con la mía."

"Angelici y D'Onofrio deberían tomar el mando. A mí el Chiqui Tapia ya me traicionó, que se mande todas las cagadas juntas. Porque los entrenadores tienen que ir a apagar el fuego de las estupideces que hacen ellos."

"¿Cómo vamos a entender los argentinos que la final entre Boca y River se juegue en España? Me huele a arreglo, el rumor de la gente es 'arreglo'. ¿Cómo un gallego va a entender la pasión del hincha? Y a mí un paraguayo [por Dominguez, presidente de Conmebol] no me va a sacar la pasión, yo no le digo donde tiene que jugar Cerro y Olimpia."