"Si hubiese pensado más en mí, tomaba otras decisiones. No hubiera pensado tanto en la economía a corto plazo. En las altas y las bajas, a pesar del buen balance económico, en algún caso no deberíamos haber sido tan vendedores. En otros casos era imposible porque por el nivel de los futbolistas marcaba que el club no podía negarse a 15 millones de dólares, inclusive para el jugador", aseguró.

Y agregó: “Vendimos por US$60 millones y compramos por US$22, y de eso recuperamos porque ahora se fueron a préstamo. El balance administrativo fue muy bueno. Veníamos de una organización deficitaria y dejamos las arcas del club en orden. Estoy agradecido a Pablo y Hugo Moyano por la posibilidad que me dieron. Cometimos errores, aprendimos muchísimo de esos errores, pero el balance es muy agradecido”.

Por otra parte, el director técnico prefirió no referirse al presente del Rojo y desactivar la idea de un pronto retorno a la institución. “Yo quiero muchísimo a Independiente, y cualquier opinión fuera del balance de lo que hice va a generar conjeturas. El club tiene entrenador, ojalá pueda hacerlo lo mejor posible. Quiero dar vuelta la página”, admitió.

Las diferencias con el viejo continente

Sin ningún equipo bajo sus órdenes, Holan aprovechó para viajar y aprender de entrenadores europeos en los últimos tiempos. “Nos cuesta mucho ser ganadores en Copa y campeonato al mismo tiempo en Argentina. Por eso fui a ver a Inglaterra, los clubes de primer nivel mundial son parecidos a una selección”, contó.

Para el Profesor, a pesar de que se copien los entrenamientos, todavía hay una diferencia crucial con los clubes del viejo continente: “Acá cuesta, el contacto físico en América es diferente al de Europa. Acá en cada partido terminás con una bolsa de hielo. En los métodos regenerativos y alimentación tenemos que crecer en Sudamérica", contó, ya que estuvo de gira por Europa observando a otros equipos”.

Recorriendo el mundo y aprendiendo de sus colegas, Holan apunta a dar un paso hacia adelante en su carrera y dirigir en el exterior. En algún momento sonó una selección de segundo nivel y distintos equipo de México y Brasil. ¿Estará esperando una oferta de algún desde Europa?

