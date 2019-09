El Diez puede ser el nuevo director técnico del Lobo y, para eso, el astro del fútbol tendrá una reunión con su abogado, Matías Morla, y Christian Bragarnik. Por otro lado, suenan para acompañarlo el Sebastián "el Gallego" Méndez y el profesor Ariel Kohan.

El martes a la mañana, pese los rumores, el ex Dorados de Sinaloa se había mostrado abierto a la posibilidad de trabajar en el fútbol local. “Quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos… No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos”, aseguró a través de Instagram.

Según el entorno del mejor jugador de todos los tiempos, la propuesta le interesa, pero también deberá evaluar si se encuentra en condiciones óptimas tras la intervención quirúrgica en su rodilla. Los triperos se ilusionan.

