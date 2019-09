“La tabla de posiciones me la pegaría en la pared del baño y si Chiqui Tapia pudiera ser el árbitro le diría 'cerrá el partido acá, cerrá todo'. Me sorprende y me alegra”, bromeó al respecto el conductor en diálogo con la Oral Deportiva.

Embed - AUDIO EN LA ORAL DEPORTIVA

Frente a esta actualidad ilusionante, Tinelli confirmó que formará parte del oficialismo de cara a las próximas elecciones en la institución que planea su vuelta a Boedo. Sin embargo, el vigente vicepresidente prefirió no aclarar cuál será su rol: “En esa lista voy a estar, pero no sé si como presidente”.

Y agregó: “Hay muchas cosas para evaluar, tengo que dejar un montón de ocupaciones para hacer esto, tengo directa o indirectamente 500 empleados, en esta situación del país. Hay mucho que evaluar”.

Como balance de la gestión de San Lorenzo Siglo XXI, Tinelli resumió: “Me cuesta decirlo, como nosotros somos parte. Pero como hincha no tengo dudas en decir que éste es el mejor ciclo en la historia. Evaluando lo que se ha logrado desde lo estructural y lo que se ha ganado en lo deportivo me parece que es un ciclo muy bueno y muy productivo”.

Con Matías Lammens metido de lleno en su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no quedan dudas que el conductor se está sintiendo a gusto con las riendas del club de sus amores en sus manos. Y, posiblemente, su intención será sostenerse al mando: “Lo voy a decidir a mitad de septiembre”, aseguró.

