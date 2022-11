"Estoy agradecido, son dos años que venimos transitando juntos y logrando todos los objetivos. Este grupo fue elevando la vara en nuestra vuelta a Primera y nos hizo reformular el objetivo fecha tras fecha", arrancó diciendo el entrenador de 43 años. Y siguió: "Jugamos una final en el primer torneo, después hablábamos de lo difícil que iba a ser mantener la competitividad y el nivel de juego, y este grupo lo logró".

En la misma línea, destacó: "Si no era por dos o tres resultados inmerecidos hubiésemos peleado el torneo, dos fechas antes de que termine clasificamos a un torneo internacional y hoy teníamos la chance de meternos en otra final".

Si bien no se refirió específicamente a su continuidad, llamó la atención la forma en que recopiló los sucesos, pudiéndose interpretar como que el ciclo estaba llegando a su fin. Su contrato en Tigre finaliza a fin de año y todavía no renovó. Y no solo eso, Boca e Independiente son dos de los clubes del fútbol argentino que lo tienen en carpeta para el 2023.

De todos modos, todavía no hay certezas sobre qué pasará, y en Victoria son optimistas con que siga para dirigir en la Copa Sudamericana el próximo año. Pero el Matador deberá rearmarse, ya que perderá a varios de los futbolistas que protagonizaron este exitoso 2022. Uno de ellos es Facundo Colidio, cuyo pase pertenece al Inter de Italia.

Martínez también agradeció a los hinchas de Tigre. "La gente es impresionante, me tocó conocerlos en un momento muy difícil del club en la Primera Nacional y desde ese día lo único que tengo para decir es gracias por tanto apoyo y muestras de cariño. Creo que este grupo les devolvió ese sentido de pertenencia", cerró.