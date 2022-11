Racing le dio vuelta un partidazo a Tigre y jugará el Trofeo de Campeones

Mateo Retegui, de penal, y Facundo Colidio convirtieron en el primer tiempo los goles del Matador, que jugó gran parte del partido con uno menos por la expulsión de Abel Luciatti. Mientras que Maximiliano Romero y Jonathan Gómez lo empataron en el segundo tiempo, y Gabriel Hauche decretó la victoria de la Academia sobre el final del alargue.

Tigre y Racing regalaron un partidazo. Polémicas, goles, emociones, buen juego, muchos puntos altos individuales, y suspenso hasta el final. Estuvieron a la altura de la instancia que jugaban, y demostraron que los dos eran merecedores de estar disputando esta "semifinal" por un lugar en el Trofeo de Campeones.

El equipo de Fernando Gago cumplió con lo que se esperaba y salió a buscarlo de entrada, manejando la pelota y plantándose alto en el campo. Pero fue el Matador quien pegó primero, en su primera aproximación: Jonathan Gómez agarró de la camiseta a Mateo Retegui en el área y, tras llamado del VAR, Darío Herrera sancionó penal. El propio Retegui lo cambió por gol, a los 29'.

De movida ya el trámite cambiaba, pero apenas unos minutos después los de Victoria se iban a quedar con uno menos: Abel Luciatti le cometió una falta a Enzo Copetti, vio la segunda amarilla y se fue expulsado. Sin embargo, Tigre sorprendió y volvió a pegar: a los 38', Retegui se metió en el área y tiró un centro atrás que Castro no pudo conectar pero sí Colidio, para poner el 2-0.

Una 'casualidad' del juego iba a terminar siendo fundamental para Racing. Sobre el final del PT, Copetti salió lesionado, y Maxi Romero, su reemplazante, sería determinante. Saliendo decidido a buscar el empate en el complemento, la Academia encontró el descuento a los 13', gracias a una buena jugada individual de Gómez que el mencionado Romero capitalizó con una gran definición.

Los de Avellaneda siguieron empujando y yendo y buscando, mientras Tigre aguantaba como podía el correr de los minutos. Y a 7 minutos del final, esta vez fue Romero quien se generó la ocasión de gol, pero ante la salida del arquero se la cedió a Gómez, que definió con el arco a su merced.

Debieron ir al alargue y claramente Racing tenía todas las de ganar. Un hombre de más, envión anímico, y mayor jerarquía en el recambio. Sin embargo, el cansancio les pesó a los dos equipos. Pero la Academia, más allá del contexto favorable, fue el que más intentó, y terminó consiguiendo su premio: sobre el cierre del partido, un bochazo cruzado a Carbonero desordenó a la defensa del Matador; el colombiano tiró el centro y Hauche, llegando desde atrás, anticipó de cabeza para poner el 3-2 definitivo.

Racing se sacó una espina de encima. Todavía no ganó un título, pero sí demostró personalidad para reponerse de un par de golpes. Y jugando bien al fútbol. Tirando centro a lo loco, también. El domingo a las 17 jugará en San Luis contra Boca en busca de revancha; no será la Liga, pero sí sumará estrella, y no quedan dudas de que la Academia querrá quedarse con el Trofeo de Campeones para festejar aunque sea un campeonato y coronar así un gran 2022.