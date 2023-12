Diego Valoyes: "Andrés Fassi no me dejó ir a Boca"

Valoyes pertenece a Juárez de México, club en el cual Fassi es el "presidente deportivo" en un rol basado en acercar muchos jugadores y mantener negocios activos desde el club. En una entrevista para los medios mexicanos, el colombiano confesó sobre su fallida llegada a Boca.

"Sí, fue verdad que Boca Juniors estuvo interesado en mí. Pero Andrés Fassi no me dejó. El presidente (Fassi) fue quien decidió eso, si estuviera en mis manos me hubiera quedado en Boca, pero no dependía de mí", dijo el colombiano de 27 años. Admitiendo de que él tenía muchas ganas de sumarse al club de La Ribera pero no lo dejaron.

— Deportes 24hs (@deportes24ar) December 29, 2023

"Andrés Fassi es originario de Argentina, tiene gran experiencia a nivel mundial y ahora está al servicio de Ciudad Juárez, donde había trabajado previamente con Cobras, tras formarse como entrenador en su natal Córdoba y con Talleres. Más tarde, Fassi tendría un paso exitoso en el grupo Pachuca, al que llevó a conquistar el primer título en 1999", señalaron desde Juárez en su asunción.

Además agregaron: "Con el liderazgo de Fassi, Pachuca lograría 12 campeonatos incluidos seis títulos de la Liga, 5 de Campeones de Concacaf y una Copa Sudamericana, además de ser el único equipo mexicano en levantar un trofeo en un torneo de CONMEBOL”.

En aquel entonces, cuando Valoyes era una de las sensaciones del fútbol argentino, a Boca le habían pedido cerca de 9.000.000 de dólares por el pase del atacante más el pase de Cristian Medina, una negociación que desde el Xeneize consideraron irracional.

Finalmente llegó a Juárez por 8.500.000 dólares, y sin ningún jugador a cambio, junto a uno de los que compartía frente de ataque, Michael Santos, quien también se fue por 2.000.000, para reforzar la delantera del club mexicano. Entonces, la pregunta es... ¿El jugador quería ir a Boca y no le dejaron? ¿Si es a Boca se vende más caro?