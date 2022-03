Domingo Blanco podría reaparecer ante Godoy Cruz

El mediocampista está en óptimas condiciones físicas y se entrenó con la misma intensidad que el resto del grupo en los últimos días, por lo cual volvió a estar a disposición del entrenador, Eduardo Domínguez, quien tendrá la última palabra para determinar si lo incluye en la lista de convocados.

De hecho, el propio director técnico anticipó en la conferencia de prensa posterior al empate con Boca que, aunque esté en plena negociación para renovar su contrato con el club, "si Domingo esta semana se suma bien al grupo, va a estar citado para el próximo partido”.

"Sé que su situación está en plena negociación, pero a mí no me han comunicado nada", dijo Domínguez con respecto a la polémica que se generó con el jugador luego de que no llegara a buen puerto para extender su vínculo con el Rojo.

Además, de Domingo Blanco, Patricio Ostachuk y Santiago Velásquez son otros de los que se entrenaron con normalidad, mientras que Damián Batallini tiene una faringitis que podría dejarlo afuera del próximo duelo contra los mendocinos.

Por último, este miércoles se conoció que el partido ante el Tomba cambió de horario: en principio, estaba pautado para las 21.30, pero finalmente, por cuestiones de seguridad, se jugará a las 17.