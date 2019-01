Domingo corre de atrás, pero no se quiere ir de Independiente

El partido no hizo más que confirmar que uno de los más queridos por el hincha del Rojo, Nicolás Domingo, no estará en la órbita de Ariel Holan y arrancará nuevamente de atrás para luchar por un lugar.

“Tuve llamados pero si muchas veces no escuché o negué las propuestas, es porque me dolería dejar Independiente. Disfrutó de estar en Independiente, pero también disfrutó de estar adentro de la cancha. Si me tuviera que ir de acá, me generaría un vacío importante porque en este club encontré cosas muy lindas”, sostuvo en Campanas CAI pero habrá que ver qué sucede con su futuro.

Para el Rojo jugaron: Milton Álvarez; Gonzalo Asís (Sergio Barreto), Alan Franco, Emanuel Brítez (Juan Di Lorenzo), Juan Sánchez Miño; Diego Mercado, Nicolás Domingo; Braian Romero, Francisco Pizzini, Gonzalo Verón; y Molina (Alan Velasco).

Temperley alistó a: Julián Lucero; Agustín Sosa, Tobías Albarracín, Lucas Mulazzi y Pablo Zalazar; Federico Fattori, Ezequiel Spinella y Lucas Wilchez; Lucas Mancinelli, Lucas Delgado y Enzo Salas, quien marcó el gol del triunfo.

ADEMÁS:

Mohamed: “Si no fuera por Burdisso, hoy sería el DT de Boca”

Rossi se va de Boca: lo prestan sin cargo a la MLS