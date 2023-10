Dos jugadores del fútbol argentino fueron convocados a Siria

Muhannad Alfakeer, secretario general de la federación de Siria, envió a la Asociación del Fútbol Argentino una carta firmada para solicitar la liberación de ambos futbolistas

Hésar, delantero de 29 años con presente en Belgrano de Córdoba, nació en Villa Ascasubi, Córdoba, pero puede defender la camiseta de la Selección asiática ya que su bisabuela era siria. No viene teniendo demasiado protagonismo con Guillermo Farré en esta Copa de la Liga Profesional, por lo que no habrá inconveniente y se sumará del 8 al 18 de octubre para la ventana internacional.

Ham, volante de 29 años con actualidad en Independiente Rivadavia de Mendoza (que está segundo en la Zona B de la Primera Nacional), también tiene ascendencia siria y se sumará a la Selección pese a que la Lepra se jugará la posibilidad del ascenso en estas últimas dos fechas.

Vale destacar que el 'Turco' es el jugador que en 2015 había sufrido la triple fractura expuesta de tobillo, tibia y peroné tras ir a disputar una pelota con Carlos Tevez, cuando tenía 21 años. Tras dos operaciones y más de 600 días de recuperación, el mediocampista retornó a la actividad oficial pero no continuó en el Bicho.

En 2018 fue descartado por Alfredo Berti en el club de La Paternal y pasó a préstamo para FC Gifu de la Segunda División del fútbol japonés. Volvió a Argentinos Juniors en 2019, pero no tuvo lugar en los planes del entrenador Diego Dabove e integró la Reserva.

Luego continuó su carrera en el ascenso: Ramón Santamarina de Tandil, Olimpo de Bahía Blanca -donde padeció una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas por otros ocho meses-, antes de arribar en Independiente Rivadavia, donde hoy es uno de los pilares del equipo dirigido justamente por Berti.

“Pasaron ocho años y yo sé que tengo el cartel de esa situación. Me tocó pelearla, bajar de categoría. Me tuve que ir a Japón, donde no me fue de la manera que esperaba. Siempre se me hizo cuesta arriba y es por eso que ahora estoy disfrutando el día a día, de cada partido, de tener a mi familia en la tribuna. Gracias a Dios, ahora es todo muy lindo y espero seguir por este camino”, dijo Ham hace poco en una entrevista con TyC Sports.

Hace algunos meses, su madre falleció tras batallar contra una enfermedad, y el volante confesó que antes de que enferme le había prometido que volvería a jugar en Primera División, objetivo que podría lograr con Independiente Rivadavia.

"Se la hice a los dos, a mi papá y a mi mamá juntos. Es que después de la lesión del 2015 no pude volver por los distintos motivos que se dieron. Ahora estoy cerquita y voy en busca de eso. Mi mamá murió en enero de este año. Tuvo cáncer, todo se dio de manera acelerada. Es un duelo que va a estar toda la vida. Pero es un motor que me impulsa a seguir y agarrar fuerzas para poder cumplir esa promesa que le hice”, contó.