Duro golpe a las arcas de All Boys por un fallo FIFA

La FIFA condenó a All Boys a abonar la suma de U$S 269.000 al elenco colombiano en los próximos 30 días. En un comunicado, informaron desde All Boys que “nuestros abogados están en constante comunicación mediante la Asociación del Fútbol Argentino, con FIFA y dirigentes del club Nacional, en un esfuerzo denodado, a los fines de encontrar una solución que contemple nuestra situación financiera actual” según reflejó el portal Doble Amarilla.

Montoya Muñoz empezó a formarse como futbolista en el club Envigado. Luego estuvo seis años en Atlético Nacional y “en marzo de 2011 fue fichado como jugador aficionado y luego el 3 de Agosto de 2012 fue fichado como jugador profesional de All Boys hasta el 9 de Agosto de 2013”.

Montoya Muñoz firmó su primer contrato profesional con All Boys y en el club no desconocen la obligación que tienen con su par colombiano: “Es sabido que, con la contratación de un jugador extranjero que firma su primer contrato profesional, deben afrontarse los costos por derechos de formación, los cuales pueden llegar a ser equivalentes a un refuerzo de lujo, como ocurrió en este caso”.

Por último, el club argentino indicó que “estamos arbitrando todos los medios necesarios a fin de reducir al mínimo posible las secuelas de esta decisión inadecuada”.

En el terreno futbolístico, All Boys que acumula dos victorias en forma consecutiva -desde la llegada de la dupla Pablo Solchaga y Gustavo Bartelt- visitará hoy desde las 17 a Defensores Unidos de Zárate, con la premisa de sumar puntos y arrimarse a los cuatro puestos de ascenso.

En el otro partido, también a las 17, se medirán Almirante Brown y Fénix.