Eduardo Domínguez puso en duda su continuidad como DT de Estudiantes

El Barba sorprendió cuando fue consultado sobre la posibilidad de refuerzos para el segundo semestre."Antes de hablar de refuerzos, tengo que pensar y hablar con Marcos sobre mi continuidad. Hay cosas que pasaron que no me gustaron y que no son claras. Cuando las cosas son confusas, se empieza a confundir mucha gente", comentó el DT.

Embed #AHORA - EDUARDO DOMÍNGUEZ PUSO EN DUDA SU CONTINUIDAD EN ESTUDIANTES. ¿Seguirá post eliminación en la Copa Argentina? pic.twitter.com/rDqE7BijtQ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2025

"Tuve tres maneras de irme de un club: por malos resultados y desgaste con el grupo, porque me dicen una cosa y hacen otra, o porque buscamos cosas diferentes para el futuro. Una de esas tres está pasando", agregó con misterio el entrenador que lleva tres títulos en el club: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

En cuanto a lo deportivo, el técnico analizó: "Durante el semestre hicimos un torneo que no fue bueno ni malo (clasificaron a octavos, donde quedaron afuera con Rosario Central). Una Copa Libertadores muy buena. Tuvimos una Copa Argentina mala, porque en Santa Fe clasificamos de manera agónica y hoy quedamos afuera".

De esta manera, el futuro de Domínguez en Estudiantes se resolverá en los próximos días, en medio de un semestre con altibajos que terminó con una eliminación inesperada en la Copa Argentina ante el Tiburón, uno de los equipos que menos puntos logró en este primer semestre.