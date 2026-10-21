Eduardo Domínguez: "Sabemos el poderío que tiene Boca"

Sin embargo, el técnico también destacó el crecimiento que Boca tuvo con la llegada de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y el buen momento que atraviesa: "Tiene un nuevo entrenador, se sienten mucho más fuertes y están en un buen mommento, peleando el torneo argentino (Clausura), la Copa Argentina... Hay que tener el respeto que hay que tener, pero estamos enfocados en lo que podemos hacer. Lo que puedan hacer ellos, problema de ellos; nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros".

Es la segunda vez que Eduardo Domínguez alcanza una final de Copa Sudamericana como entrenador al haberlo logrado como DT de Huracán en la edición 2015. En su primera experiencia como DT -al haber colgado pocos meses atrás los botines- el Barba llevó al Globo a la definición del certamen tras eliminar a River en semifinales, aunque la historia no tuvo un final feliz ya que perdió por penales con Independiente Santa Fe.