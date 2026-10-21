Eduardo Domínguez: "Sabemos el poderío que tiene Boca"

El entrenador argentino de Atlético Mineiro celebró el pasaje de su equipo a la final de la Copa Sudamericana y ya palpitó el cruce con el Xeneize por el título internacional.
Atlético Mineiro perdió 2 a 0 con Montevideo City Torque en Uruguay pero se metió a la final de la Copa Sudamericana gracias al triunfo 3 a 0 de la ida en Brasil. Tras el encuentro, Eduardo Domínguez, entrenador argentino del Galo, celebró el pasaje a la definición del título internacional y palpitó el encuentro contra Boca.
"Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente", inició el Barba en conferencia y agregó: "Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener".
"Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros", planteó el entrenador argentino.
Sin embargo, el técnico también destacó el crecimiento que Boca tuvo con la llegada de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y el buen momento que atraviesa: "Tiene un nuevo entrenador, se sienten mucho más fuertes y están en un buen mommento, peleando el torneo argentino (Clausura), la Copa Argentina... Hay que tener el respeto que hay que tener, pero estamos enfocados en lo que podemos hacer. Lo que puedan hacer ellos, problema de ellos; nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros".
Es la segunda vez que Eduardo Domínguez alcanza una final de Copa Sudamericana como entrenador al haberlo logrado como DT de Huracán en la edición 2015. En su primera experiencia como DT -al haber colgado pocos meses atrás los botines- el Barba llevó al Globo a la definición del certamen tras eliminar a River en semifinales, aunque la historia no tuvo un final feliz ya que perdió por penales con Independiente Santa Fe.
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