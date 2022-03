Edwin Cardona podría volver frente a Talleres

El ex jugador de Boca Juniors fue reemplazado ante el equipo de Marcelo Gallardo por Tomás Chancalay, quien tuvo un buen rendimiento, por lo que el DT de Racing, Fernando Gago, tendrá que decidir si le respetará el lugar en el once inicial a Cardona o mantendrá al ex sabalero.

El oriundo de la ciudad colombiana de Medellín se movió con una cinta neuromuscular en su pierna derecha en las instalaciones del predio Tita Mattiussi.

Otro de los jugadores que tiene chances de reaparecer ante el conjunto cordobés es el defensor chileno Eugenio Mena, quien se encuentra en la etapa final de la recuperación de la distensión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

En caso de que Gago decida incluir al futbolista trasandino entraría en lugar de Gonzalo Piovi sobre el lateral izquierdo de la defensa.

El plantel realizó ejercicios en gimnasio y, luego en el campo. El mediocampista paraguayo Matías Rojas, por su parte, trabajó en campo para continuar con la recuperación de la distensión muscular en el bíceps femoral derecho.

Los futbolistas Javier Correa, Eugenio Mena y Gabriel Arias, en tanto, hicieron tareas en gimnasio para seguir con la puesta a punto de sus respectivas dolencias físicas

El plantel albiceleste volverá a los entrenamientos este jueves desde las 9 en el Predio Tita Mattiussi.

Racing recibirá a Talleres el sábado desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Mauro Vigliano y transmisión de la señal de cable Fox Sports Premium, en un encuentro válido por la quinta jornada de la Zona A de la Copa Liga Profesional.