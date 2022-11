El 11 de Argentina ante Polonia con varios cambios

El primero es Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, un puesto que hace tiempo no tiene dueño en Argentina. Si bien Molina pareció ganarle la pulseada a Montiel en el último tiempo, su floja actuación ante Arabia le abrió la puerta al ex River contra México. Tampoco convenció a Scaloni. Sin peso en ofensivo, el DT lo terminó cambiando en el partido justamente por el ex Boca, a quien ahora volvería a poner de titular. Con niveles futbolísticos parejos, Molina estaría en el 11 por la cuestión física, ya que llega con menos carga. El duelo contra Polonia es una buena oportunidad para Molina para ganarse el puesto.

EdqZz_oWu_1290x760__1.webp

Después, Cuti Romero ingresaría por Lisandro Martínez. Si bien Licha se entendió bien con Otamendi como dupla de zaga central y jugó un partidazo contra México, el cambio es más que nada por la altura que puede ser importante para combatir el juego aéreo polaco con Robert Lewandowski como hombre más buscado. Cuti mide 1,85 metros, diez centímetros más que Licha y lo mismo que el delantero del Barcelona que será la mayor amenaza. El defensor del Tottenham volvería a ser titular después de serlo en el debut con Arabia Saudita y entrar contra México.

Por último, Leandro Paredes o Enzo Fernández entraría por Guido Rodríguez aunque no está confirmado. De esta manera, Paredes, que es una de las figuras de este ciclo, podría volver a sumar minutos en un Mundial en el lleva menos de lo esperado. Fue titular en el estreno ante Arabia y salió por su bajo rendimiento y luego fue retemplado por Guido porque el ex River iba a cumplir una función táctica específica (jugar entre los centrales para liberar a los laterales). Mientras que Enzo está en la discusión por su gran momento futbolístico y de confianza. Aunque también podría dejarlo en el banco para tener una buena carta en los cambios.

De esta manera, este es el posible 11 de Argentina que pondrá Scaloni: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.