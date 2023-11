El Atlético de Madrid perdió y dejó pasar la chance de ser líder

Con Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, dos campeones del mundo con la Selección Argentina, como titulares, el Atlético no tuvo su mejor versión. Con la identidad que lo caracteriza, le cedió la pelota al conjunto local, en el que el otro argentino, Maximiliano Perrone, fue titular, y se vio superado por largos momentos del partido.

Aunque el primer gol de Las Palmas iba a llegar en la segunda parte. Kirian Rodríguez marcaba el primero desde media distancia, imposible para Jan Oblak. El capitán ponía en ventaja a los suyos.

Ya con Ángel Correa en cancha para la visita, iba a llegar el segundo gol. Tras una equivocación del equipo del Cholo en la salida, los de Francisco Javier García Pimienta, el DT de Las Palmas, robaron y armaron rápido para la aparición de Benito Ramírez que por izquierda remató fuerte y puso el 2 a 0 sorpresivo.

El descuento para el Atlético llegaría sobre el final. Luego de un gran centro de Rodrigo Riquelme, Álvaro Morata marcaba el único gol de la visita a falta de pocos minutos para que la historia acaba. Los de Simeone tuvieron chances de igualar las cosas pero no alcanzó.

No fue una jornada cualquiera en Gran Canaria: Las Palmas no le ganaba al Atlético de Madrid desde enero de 1987. Tuvieron que esperar más de 36 años. Ahora el atlético continúa con 25 puntos a la espera de resultados para no perderle pisada a los lideres: Real Madrid y Girona que tienen 28.