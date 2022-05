El Bernabéu recibió a los campeones de la Champions League

Con un increíble espectáculo de luces y música gracias a las pantallas gigantes del estadio, los aficionados le dieron la bienvenida a los campeones de la Champions.

Los futbolistas ingresaron al campo de juego uno a uno a través de una alfombra roja. Al momento de la entrada, en el estadio se pudo escuchar la canción We are the champions, todo un himno de la banda británica Queen, acompañada por un show de pirotecnia.

"¡El Bernabéu es una caldera! #CHAMP14NS", escribieron en la cuenta oficial de twitter del Real Madrid acompañado de fotografías de la entrada de los jugadores.

Marcelo tomó el micrófono en medio del acto para despedirse de la institución con lágrimas en los ojos: "Llevo muchos años en el mejor club del mundo. Se ha acabado un ciclo aquí, pero no es momento de tristeza sino de alegría porque hemos ganado otra vez más el campeonato. Estoy orgulloso de mí y gracias por las noches mágicas que he tenido aquí. Y, os digo una cosa, el futuro del Madrid está asegurado con estos jóvenes".

https://twitter.com/realmadrid/status/1531024936889892871 No estoy llorando. Solo se me ha metido algo en el ojo.@MarceloM12 | #CHAMP14NS pic.twitter.com/sEBPypxIDH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 29, 2022

En el final de una emotiva celebración, el plantel hizo la vuelta olímpica al estadio y posaron todos juntos al rededor del particular trofeo que otorga la Champions League.