El Beto Alonso criticó a Boca: "No le ganó ni a Almagro"

En una entrevista con ESPN, el Beto fue consultado por los equipos que más le gustan y disparó: "Yo los partidos los veo todos para saber quién juega bien y quién juega mal. Me gusta River. Defensa, Talleres y Argentinos también me gustan. Boca juega mal, ¿qué querés que te diga?".

En la misma línea, reconoció que el Xeneize está en instancias definitorias del torneo continental, pero apuntó a la suerte de las definiciones. "Llega por penales. ¿Cuántos partidos ganó Boca? Se respeta, pero no me vengan a decir que juega bien. No le ganó ni a Almagro...", disparó el campeón del mundo en Argentina 78'.

Por otro lado, el exjugador que tuvo tres etapas en el Millonario y ganó la Intercontinental y Libertadores en 1986, elogió a Nicolás de la Cruz. "Mi predilecto es De la Cruz, es un jugador completo, de área a área. Hace goles, llega, es muy difícil de reemplazar. A mí me enloquece", finalizó.