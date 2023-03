El 19 de diciembre de 2019, Riquelme asumió como vicepresidente de Boca y se hizo cargo del fútbol. En su conducción, con Consejo de Fútbol integrado por también exjugadores del club, el Xeneize se consagró campeón de la Superliga 2019-20, la Copa Diego Maradona en 2020, la Copa Argentina 2019-20, la Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional 2022 y esta Supercopa Argentina 2022. Y disputará cinco torneos más antes de llegar a fin de año, cuando finalizará su mandato y habrá elecciones.

Por su parte, Angelici, quien desde diciembre de 2011 a 2019 fue presidente de Boca, dio la vuelta olímpica en la Copa Argentina 2012, el Campeonato Argentino 2015, la Copa Argentina 2015, la Superliga 2016-17, la Superliga 2017-18 y la Supercopa Argentina 2018. Sí, seis títulos nacionales, lo mismo que consiguió el equipo con Román a cargo del fútbol.

Es decir, el Boca de Riquelme ganó en cuatro años la misma cantidad de títulos que el de Angelici en ocho y además puede superarlo en este mismo mandato. Además, cortó con la paternidad que sufría el Xeneize con River en los mano a mano y empezó a dejarlo afuera de competencias. Por otro lado, Boca tuvo mejores refuerzos y compitió mucho más en la Copa Libertadores con Angelici: llegó a las finales del 2012 y del 2018 y a las semifinales en 2016 y 2019. Mientras que con Román, llegó una vez a semis (2020) y dos veces quedó afuera en octavos (2021 y 2022).

Ahora, no hay dudas que Boca domina aún más el fútbol argentino desde la llegada de Juan Román Riquelme, quien ya confirmó que se presentará a las próximas elecciones que serán en este año. "Gano 85 a 15", dijo antes de las anteriores elecciones y ahora aumentó el porcentaje. "Gano 95 a 5", aseguró hace unos días Román, quien competirá con su propia agrupación "Soy Bostero". "Yo soy un hincha más y tengo la obligación de ayudar y cuidar al club en lo que puedo. Sé que los hinchas me van a ayudar y mucho", comentó Riquelme, quien aún no reveló si se presentará como presidente o nuevamente vicepresidente.