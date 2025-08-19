Crisis en San Lorenzo: renuncia de Julio Lopardo y otro video de la causa Moretti

Lopardo renunció de palabra a su cargo de vicepresidente primero, puesto al que accedió después de la renuncia de Néstor Navarro, quien se bajó del barco tras el escándalo de Marcelo Moretti. De esta manera, también dejaría de estar al mando de la conducción del club y siembra incertidumbre sobre quién tendrá la lapicera de San Lorenzo.

Javier Allievi, vocal titular por el oficialismo, también renunció y condicionó su dimisión a que el resto de los dirigentes de la agrupación gobernante también abandonen sus cargos ante la inminente vuelta de Moretti. De concretarse estas salidas, el club podría quedar acéfalo. Para ello, tendrían que renunciar 16 directivos y allí se formaría una Comisión de transición hasta el llamado a elecciones.

image

Por otro lado, Alejandro Rojas, el hombre que grabó el material en el despacho presidencial, relató cómo se gestó la operación. En el video publicado por el portal Doble Amarilla, Rojas explicó que fue contactado y contratado por un grupo de personas para realizar la grabación, motivado por una retribución económica.

“Me llamo Ale Rojas, yo soy el que grabó el video de Moretti. Estoy dispuesto a hablar. A mí me llamaron y me contrataron para hacer el video ese, una gente. Fui y lo hice porque me pagaban”, afirmó en un testimonio que será incorporado a la causa judicial.

Embed ¿EL QUE GRABÓ LA CÁMARA OCULTA?



Esta persona asegura que es quien grabó el video por el cual Marcelo Moretti es acusado de recibir coimas.



️ “Me contrataron para hacer ese video y grabar cuando recibía el dinero. Es una deuda que tenían con él”.



@okdobleamarilla pic.twitter.com/17nLSQkm0O — La Cicloneta (@lacicloneta) August 19, 2025

Rojas acompañó a María José Scottini, la persona que entregó el dinero a Moretti, durante las reuniones que se celebraron en la sede de Av. La Plata. Según su relato, la operación se desarrolló en dos encuentros: en el primero, Moretti recibió USD 20.000 y, en el segundo, otros USD 5.000.

Rojas aseguró que el dinero correspondía a una deuda y no estaba vinculado al jugador juvenil hijo de la mujer, para garantizarle su lugar en la cantera. “Me pidieron ponerme los anteojos y grabar cuando el señor Moretti recibiera el dinero. Por lo que escuché, era una deuda que tenían con él y querían tener eso para guardarlo no sé para qué”, detalló.

“Me dijeron que lo grabara sí o sí en su despacho para que se viera que era ahí. Era una deuda que se ve que tenían con él y por lo que escuché le decían (a Scottini) ‘aprovechá y pedile por el pibe’. Pero la deuda era por otra cosa, no sé por qué le debían. Quisieron armar algo para perjudicarlo. Yo no tengo nada en contra de él, nunca me hizo nada. Me di cuenta cuando me peleé con esta gente. Sí, era para hacerle una cama”, aseveró.