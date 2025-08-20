Gustavo Costas, tras la clasificación de Racing: "Tengo el sueño de ir por todo"

"Los chicos dejaron todo dentro del campo de juego. Sabíamos que iba a ser difícil pero demostramos que nuestra gente somos fuertes", expresó el entrenador, quien fue contundente sobre el polémico penal con el que Racing empató la serie y sirvió para que a los 94 minutos consiguieran la clasificación directa.

"Para mí fue penal, le pega en la nuca un codazo. No quiero hablar de los árbitros...si ves los penales que nos cobran a nosotros", dijo Costas, quien puntualizó sobre la roja a Marcos Rojo: "No dijo nada. Le sacó amarilla, se vio vuelta y lo echó. La verdad es que me sorprendió".

"Cuando volvimos de Uruguay ya sentía que lo íbamos a dar vuelta. Tengo un grupo que me da confianza, estos chicos que me cumplieron el sueño de dos copas internacionales", contó Costas, quien agregó sobre este momento del club: "Estamos intactos, al hincha le digo que sigamos juntos. Va a ser difícil pero uno tiene el sueño de poder ir por todo".

Luego, Costas fue consultado sobre si el cambio de arquero, entrando Facundo Cambeses por Gabriel Arias, para los penales estaba premeditado: "El cambio de Arias habíamos hablado con el cuerpo técnico". "A los jugadores les dije que esta era una final", reveló el entrenador de la Academia en conferencia de prensa.

Por último, Costas expresó sobre Vélez, su rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores: "Me alegra que haya pasado Vélez, que le ganó a un equipo brasileño. En el fútbol no solamente es plata. Nos conocemos más pero eso no tiene nada que ver".