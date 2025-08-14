Raúl Cascini habló por primera vez tras su salida de Boca: "Hay cosas que duelen"

“Solamente venir a... no aclarar nada. Porque está todo. Ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club”, comenzó Cascini en diálogo con los medios de comunicación. Luego, puntualizó en los rumores que circularon en las últimas horas, que hablaban sobre una supuesta denuncia por su parte hacia Juan Román Riquelme y Boca. “Me causa mucha gracia las cosas que están diciendo. Por ejemplo, que le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca. Soy un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo”, sostuvo.

“Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres... entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan”, prosiguió el exfutbolista y panelista de televisión de 54 años.

Para finalizar, Cascini dejó una fuerte frase frente a los periodistas presentes, que sonó a amenaza: “Entonces ahora, como yo ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno. Va a estar lindo. Les mando un abrazo a todos”.

Cascini integraba el departamento de fútbol de Boca desde fines de 2019, cuando Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente segundo en la lista compuesta por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. En ese entonces, Raúl trabajaba a la par del colombiano Jorge Patrón Bermúdez y Marcelo Delgado en el Consejo de Fútbol.

Posteriormente, a ellos se sumó Mauricio Chicho Serna, que había recalado a la institución como ayudante de campo de Sebastián Battaglia en la Reserva. El Consejo de Fútbol que ahora será reformado participó en la obtención de 6 títulos hasta ahora: Liga Profesional 2019/2020, Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2020, Copa de la Superliga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.

En estos momentos, Juan Román Riquelme está trabajando en la reconformación del manejo del Fútbol. Román sumará a al menos una persona para con el Chelo Delgado formar una “secretaría técnica” para enderezar el preocupante presente de Boca.