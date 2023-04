El capitán de Monagas: "No le tenemos miedo a Boca"

En una entrevista con Madero Sports, el referente del conjunto azulgrana apuntó: “No le tenemos miedo a Boca, en mi cabeza eso no existe. Jugué a nivel de selecciones (con Venezuela) y en Francia, lo que existe son esos primeros minutos de nerviosismo. El fútbol se ha achicado en muchos sentidos”.

El marcador central, quien pasó por el Ajaccio de Francia y vistió la camiseta de Olimpo en el fútbol argentino, también señaló que el Xeneize pasa un difícil momento tras la salida de Hugo Ibarra como entrenador: “Sabemos que Boca no está pasando un buen momento más allá de la victoria del sábado. Se liberaron con la salida de Ibarra".

Sin embargo, también remarcó de Boca: "Tienen jugadores buenos que marcan la diferencia en el último cuarto de cancha. Villa en el duelo es de lo más desequilibrante, tenemos que prestar especial atención en el frente de ataque”.

Por último, el zaguero de 37 años se refirió a los comentarios acerca de que el azul y oro tiene un grupo sencillo, ya que comparte zona con Colo Colo, Deportivo Pereira y ellos, Monagas. "Después del sorteo me puse a ver las repercusiones en Chile y decían lo mismo que en la Argentina, en Colombia igual. Para ellos capaz es fácil, para nosotros no. Solo el tiempo y el correr de los partidos dirá si es un grupo fácil para Boca o no", cerró.

¿Cómo viene Monagas?

A este encuentro con Boca, Monagas llega después de perder 3 a 0 con Carabobo por la octava fecha del Campeonato de Venezuela. Antes llevaba tres duelos sin perder. El club está tercero en el torneo con 14 puntos, por una campaña de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.