En 2019, en una entrevista con Fox Sports, el propio Lionel Messi reveló la historia detrás de su frustrada llegada a River. Según su relato, un joven Messi se fue a probar a la Institución de Núñez a partir de un técnico que él conocía de Newell's y que también estaba en la escuela del Millonario en Rosario.

"Uno de los chicos iba para River y me dijo '¿querés ir?' y le dije 'bueno, vamos'", dio a conocer Messi. Una vez en Buenos Aires, el rosarino jugó con chicos más grandes que él, categoría 85' (Leo es categoría 87'), pero no tuvo muchas oportunidades: "Jugué entre 15 y 20 minutos porque yo estaba ahí y no me ponían, era un partido que estaba lleno de pibes, y me dijeron 'volvé al otro día con tu categoría'".

Messi regresó a los 10 días a River e hizo lo que acostumbrada en los potreros de Rosario: “Volví al otro día y me acuerdo que hice tres o cuatro goles, ya con gente de mi edad. Ahí me dijeron que me tenía que quedar y yo les pregunté '¿qué hay que hacer?'. 'Trae el pase y hacemos todo', me dijeron. Estaba el tema de mi tratamiento también. 'Nosotros te vamos a ayudar, nos vamos a hacer cargo del tratamiento'”.

La noticia de que River se iba a ser cargo del costoso tratamiento, el cual consistía en la inyección de hormonas de crecimiento, significaba una sensación total de alivio y felicidad para su familia, ya que Newell's nunca se hizo cargo de eso: "Mi vieja siempre renegaba para que nos puedan ayudar. Era complicado en esa época, mi viejo hacía un esfuerzo grandísimo para poder pagarme el tratamiento. La obra social y el trabajo lo ayudaron".

Luego de que River le pidiera el pase para poder abrochar su arribo a Núñez, Messi volvió a Rosario y la respuesta fue negativa por parte de la Lepra, que no quería perder a una de sus joyas: "Y cuando fui a buscar el pase a Newell's me sacaron cagando. Me acuerdo que peleamos y el pase nunca me lo dieron. Después salió todo lo de Barcelona". Tanto Brito como los fanáticos riverplatenses saben que es casi una utopía verlo en River, pero hace muchos años estuvo muy cerca de ser una realidad.